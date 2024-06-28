الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة إسرائيل على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الجمعة، مصادقة الكابينت الإسرائيلي على شرعنة 5 بؤر استعمارية في الضفة الغربية، والدفع بمخططات لبناء آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في أنحاء الضفة.

جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق "الأبرتهايد"

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، إنها تنظر بخطورة بالغة لمواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو في ارتكاب جريمة التوسع الاستيطاني وتعميق الأبرتهايد "الفصل العنصري"، بهدف إغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية، وتحملها المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن التصعيد الاستيطاني الحاصل في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، تحد سافر لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خاصة القرار 2334، واستخفاف إسرائيلي رسمي بالإجماع الدولي الرافض للاستعمار باعتباره عقبة في طريق تطبيق حل الدولتين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل أمريكي ودولي عاجل لوقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفرض عقوبات دولية رادعة على منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري برمتها، وممارسة ضغوط حقيقية على الحكومة الإسرائيلية لوقف الاستيطان والانصياع لإرادة السلام الدولية.

اليوم 266 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته ويستهدف أكبر مراكز النزوح بغزة

يأتي هذا بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ266 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات القليلة الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة، في قصف كثيف استهدف حي الشجاعية أكبر حي في مدينة غزة، ووسط القطاع، وخيامًا تؤوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع.