رجل الدين الوحيد في الانتخابات الإيرانية.. 10 معلومات عن مصطفى بور محمدي

يختار الإيرانيون بين مرشحين معظمهم من المتشددين في انتخابات رئاسية مبكرة، بدأت اليوم الجمعة، بعد وفاة إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو الماضي.

ونجح 6 مرشحين فقط من بين أكثر من 80 مرشحا في الفحص الذي أجراه مجلس صيانة الدستور المتشدد، وهو لجنة من رجال الدين والقانونيين يشرف عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة.

ولكن عشية ليلة الاقتراع، انسحب بشكل مفاجئ مرشحان اثنان من المحافظين المتشددين – عمدة طهران علي رضا زاكاني ونائب رئيس السابق أمير حسين غازي زاده هاشمي.

بذلك أصبح المتنافسين في سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أربعة مرشحين، ثلاثة منهم محسوبين على التيار المتشدد وهم سعيد جليلي، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، والرابع هو الإصلاحي مسعود بيزشكيان.

ومن المعروف أن الرئيس الذي يدير الحكومة يوميًا ويتحمل مسؤولية خاصة عن الاقتصاد الإيراني المتعثر، هو في النهاية مسؤول أمام المرشد الأعلى للبلاد.

نبذة مختصرة عن المرشح الرئاسي مصطفى بور محمدي

المرشح مصطفى بور محمدي البالغ من العمر 64 عامًا هو رجل الدين الشيعي الوحيد في السباق، وقد خدم بور محمدي في وزارتي الداخلية والاستخبارات الإيرانيتين، من بين مناصب أخرى.