بدء الاقتراع فى انتخابات الرئاسة الإيرانية

بدأ الناخبون في إيران الإدلاء بأصواتهم صباح اليوم في انتخابات مبكرة لاختيار خليفة للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي، وفقًا لما ذكرته قناة dmc، في نشرتها الإخبارية.

ويتنافس على رئاسة إيران أربعة مرشحين، هم كبير المفاوضين النواويين السابق سعيد جليلي، ورئيس البرلمان محمد باكر، ووزير العدل السابق مصطفى بور محمدي والمرشح الإصلاحي مسعود بسكشان.

ويبلغ عدد الناخبين في إيران أكثر من 61 مليونًا من مواطني البلاد البالغ عددهم أكثر من 85 مليون، حيث يتم فرز جميع الأصوات يدويًا ما يعني أن إعلان النتيجة النهائية لن يحدث قبل يومين على الأقل.