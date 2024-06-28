الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حملات توعوية لوقف التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي بالمنوفية

حملات توعويه
حملات توعويه

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، حملات لتوعية المواطنين بمخاطر التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي في ضوء توجيهات وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والشركة القابضة بضرورة تنفيذ تلك الحملات لتوعية المواطنين بخطورة التعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي أو استخدام مياه الشرب فى غير الأغراض المخصصة لها علاوة على تحريم الوصلات الخلسة.

وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؛ أهمية الحفاظ على الموارد المائية والعمل على تقليل نسبة الفاقد من المياه، بما يضمن وصول المياه بكميات كافية لكل المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لافتًا إلى حجم التحديات الهائلة التي نواجهها من أجل الحصول على كوب مياه نظيف.

وأوضح أن التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، يؤثر بالسلب على كميات المياه المفترض وصولها للمواطنين، كما يؤثر على جودة المياه المقدمة للمواطنين، وذلك نتيجة التوصيل بطرق غير مطابقة للمواصفات الفنية الصحيحة.

وأشار إلى قيام الشركة بإطلاق حملات بمختلف مناطق المحافظة؛ لتوعية المواطنين بخطورة التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي، وحث وإرشاد المواطنين بالسلوكيات السليمة فى التعامل مع المياه وخطورة الإهدار، وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى، وتعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك ودورها في توفير قيمة فاتورة المياه.

وشدد على أن الشركة تتصدر بكل حزم لمثل هذه التعديات، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي.

محافظة المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية حمات توعويه لوقف التعدي على شبكات المياه مياه المنوفية

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