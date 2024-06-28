الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

44 مليون خدمة طبية وعلاجية.. إنجازات التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” تقريرًا يرصد إنجازات التأمين الصحي الشامل.

إنجازات التأمين الصحي الشامل:

يوليو 2019 انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل تجريبيًا من محافظة بورسعيد.

فبراير 2021 أطلق الرئيس السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الثلاث "الأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء".

نوفمبر 2022 التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي السويس وأسوان.

44 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.

أكثر من 27 مليون خدمة طب أسرة بمنشآت طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بـ 6 محافظات.

إجراء 550 ألف عملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وأكثر من 3 مليون فحص طبي شامل.

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