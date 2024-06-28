الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف تقوم بترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل بطرق بسيطة؟

ترشيد استهلاك الكهرباء
ترشيد استهلاك الكهرباء

يعتبر ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل من الأمور الهامة للحفاظ على البيئة وتقليل النفقات. إليك بعض الطرق الفعّالة لتحقيق هذا الهدف:

استخدام الأجهزة الكهربائية بكفاءة: 

  - قم بإطفاء الأجهزة الكهربائية عندما لا تكون قيد الاستخدام، مثل التلفاز والكمبيوتر.
  - اختر الأجهزة الموفرة للطاقة التي تحمل ملصق الكفاءة الطاقية.

حل أزمة انقطاع الكهرباء

الإضاءة: 

  - استخدم مصابيح LED بدلًا من المصابيح التقليدية، فهي تستهلك طاقة أقل وتدوم لفترة أطول.
  - استغل الإضاءة الطبيعية قدر الإمكان وافتَح الستائر والنوافذ خلال النهار.

التدفئة والتبريد: 
 

  - استخدم العوازل الحرارية للحفاظ على درجة حرارة المنزل وتقليل الحاجة لاستخدام المكيفات والمدافئ.
  - اضبط منظم الحرارة (الترموستات) على درجة حرارة معتدلة.

التوعية والتعليم: 

  - علّم أفراد الأسرة أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وكيفية القيام بذلك.
  - استخدم الأجهزة الذكية التي تساعد في مراقبة استهلاك الكهرباء.

الصيانة الدورية: 

  - قم بصيانة الأجهزة الكهربائية بشكل دوري للتأكد من أنها تعمل بكفاءة.
  - نظّف مرشحات الهواء في أجهزة التكييف بانتظام.

الطاقة المتجددة: 

  - إذا أمكن، قم بتركيب الألواح الشمسية لتوليد جزء من الكهرباء التي يحتاجها منزلك.

باتباع هذه الخطوات، يمكن تحقيق توفير كبير في استهلاك الكهرباء، مما ينعكس إيجابيًا على الفواتير الشهرية ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

طرق تقليل استهلاك الكهرباء فى المكيف والثلاجة:

ضبط حرارة الثلاجة على ٤ درجات مئوية.

تنظيف لفائق المكثف تحت الثلاجة لأن الأتربة تؤثر على عمل المحرك.

تفاد فتح باب الثلاجة بشكل مستمر.

تجنب وضع الطعام الساخن لأنه يزيد من عمل الثلاجة.

ملء فرغات الثلاجة مع مراعاة عدم تكبيسها بشكل كامل.

ضبط درجة حرارة التكيف على ٢٦ درجة مئوية

الصيانة الدورية للتكييفات.

استخدام العوازل والستائر فى المنزل.


وبتلك النصائح يمكنك ترشيد استهلاك الكهرباء.

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