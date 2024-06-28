الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إطلاق "حياة كريمة" حملة "خير ليك وللبلد".. نصائح مهمة لترشيد الكهرباء

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة لتوفير الطاقة

أطلقت مبادرة “حياة كريمة” حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة ودعم البيئة تحت شعار استهلاك أقل تأثير كبير، وذلك لنشر الوعي لدى المواطن المصري، للحفاظ على الكهرباء وتقليل معدل الاستهلاك.

الاستفادة من كافة الفوائد التي توفرها الطاقة بالطريقة الصحيحة دون إهدارها

 وأكد المبادرة، أن معالجة مشكلة هدر الكهرباء لا تعني التنازل عن الراحة ومن الممكن الاستفادة من كافة الفوائد التي توفرها الطاقة بالطريقة الصحيحة دون إهدارها.

وأشارت الحملة إلى أنهعندما يستخدم المستهلكون الطاقة بعقلانية، فإنهم بذلك يحافظون على الموارد الطبيعية للبلاد، وفي الوقت نفسه يتجنبون مشاكل الإمداد، وإن المواقف البسيطة ولكن الذكية، إذا تم تنفيذها، يمكن أن تؤدي إلى خفض كبير في فواتير الطاقة للمستهلك.

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حل أزمة انقطاع الكهرباء

يجب قدر الإمكان تجنب استخدام الأجهزة الكهربائية في أوقات ذروة النظام الكهربائي، وذلك للحفاظ على الطاقة لأطول فترة ممكنه، وترشيد الاستهلاك للطاقة بكل أنواعها سينعكس على ملف الطاقة والكهرباء في مصر وتلاشي المشكلات والأزمات الناجمة عن عدم الترشيد والإسراف المبالغ فيه.

نصائح مهمة لترشيد الكهرباء 

وترصد "الدستور" في السطور التالية، نصائح ترشيد استهلاك استخدام الكهرباء، وتقليل استخدام مبرد الهواء، وإطفاء الإضاءة، وأعمدة الإنارة الخارجية إن وجدت.

1 - استخدام مصابيح الفلورسنت التي تدوم لفترة أطول وتستهلك طاقة أقل.

2 - يجب تجنب مصابيح الإضاءة أثناء النهار ويجب استخدام المزيد من الضوء الطبيعي.

3 - ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء يعد تصرفا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون، أو الكمبيوتر، أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

4 - لا تستخدم أبدًا الأسلاك أو الخيوط أو العملات المعدنية بدلًا من الصمامات.

5 - عند تكرار فتح باب الثلاجة يزداد استهلاك الطاقة، لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

6- الميكرويف وغلاية المياه الكهربائية من أكثر الأدوات استهلاكا للكهرباء ، لذا يجب يجب التأكد من عدم توصليهم بالكهرباء  أثناء عدم التشعغيل

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