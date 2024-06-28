شؤون الصيدلة وإدارة الدواء: جودة الخدمات الصحية تتحسن بشكل مستمر

قال الدكتور شريف كمال مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، إن الهيئة هي أداة الدولة المصرية لتقديم وتنظيم الخدمات الصحية تحت منظومة التأمين الصحي الشمال، مؤكدًا أن جودة الخدمات الصحية تتحسن بشكل مستمر.

وأضاف "كمال" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أكبر إنجاز تم تحقيقه خلال السنوات الخمس الماضية أن المواطن المصري أصبح لديه ثقة كبيرة في الحصول على خدمة صحية بجودة عالية.

رضا المنتفع أصبح في بؤرة اهتمامنا وأصبح يُقاس

وتابع: "رضا المنتفع أصبح في بؤرة اهتمامنا وأصبح يُقاس ومن أهدافنا في هذه المرحلة، ولدينا مؤشرات أداء وكل شهر يُقيم الفريق الطبي بناءً عليها ويرتبط برواتبهم، بالإضافة إلى أن جودة الخدمة من المؤشرات الهامة، ومدى الالتزام بالأدلة العلمية".

وأوضح مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة، أن منظمة الصحة العالمية وضعت هدف حتى 2030 بأن يكون بداية التغطية الشاملة، ومن الإنجازات التي حدثت في مصر أنه تم تغطية 6 محافظات حتى الآن، واستطعنا تقليل فترة الانتظار.

وأشار مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة، إلى أنه تم تقديم 44 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي التأمين بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.