ننشر نموذج امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023 قبل ساعات من الاختبار

يستعد طلاب الثانوية العامة 2024 لأداء امتحان التاريخ ثانوية عامة 2024 غدا السبت الموافق 29 يونيو وذلك للشعبة الأدبية، كما يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الفيزياء للثانوية العامة.

نموذج امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023

ويتخذ طلبة وطالبات الثانوية العامة الشعبة الادبية من نموذج امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023 مراجعة نهائية في ليلة الامتحان.

وأوضحت الوزارة أن الأسئلة ستكون واضحة وسهلة دون تعقيدات، وإجاباتها ستقيس مستويات الطلاب المختلفة. سيكون 70% من الأسئلة من المستويات العقلية البسيطة والمتوسطة دون صعوبة، بينما سيكون 30% من الأسئلة من المستويات العقلية العليا. وأشارت الوزارة إلى أن الأسئلة ستكون بسيطة وسهلة، وسيتعين على الطلاب فهمها وتحليلها وتطبيقها. وسيكون كل سؤال اختيار من متعدد يحتوي على 4 بدائل للإجابة، منها بديل واحد صحيح.

نمويج امتحان التاريخ تالتة ثانوي 2023

نمويج امتحان التاريخ تالتة ثانوي 2023

نمويج امتحان التاريخ تالتة ثانوي 2023

نمويج امتحان التاريخ تالتة ثانوي 2023

نمويج امتحان التاريخ تالتة ثانوي 2023

نمويج امتحان التاريخ تالتة ثانوي 2023

نمويج امتحان التاريخ تالتة ثانوي 2023

نمويج امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023

نمويج امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023

نمويج امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023

نمويج امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023

نمويج امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023

نمويج امتحان التاريخ ثانوية عامة 2023

المراجعة النهائية لامتحان التاريخ للثانوية العامة

يمكنك مشاهدة المراجعة النهائية لامتحان التاريخ للثانوية العامة عبر الدستور من هنا

توزيع درجات امتحان التاريخ ثانوية عامة 2024

يأتي توزيع درجات امتحان التاريخ للصف الثالث الثانوي 2024 كالتالي:

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد): 56 درجة

32 سؤالًا بواقع درجة واحدة لكل سؤال (32 درجة)

12 سؤالًا بواقع درجتين لكل سؤال (24 درجة)

الأسئلة المقالية: 4 درجات

سؤالان كل سؤال بدرجتين (2 درجة لكل سؤال)

المجموع: 60 درجة

ملاحظات عن امتحان التاريخ ثالثة ثانوي 2024