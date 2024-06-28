الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب مصر الأولمبي يتلقى صدمة من محمد صلاح قبل أولمبياد باريس

محمد صلاح
محمد صلاح

أكدت تقارير صحفية، اليوم، أن منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عامًا يواجه صعوبات في ضم محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، إلى صفوفه في أولمبياد باريس 2024.

المدير الفني للمنتخب الأولمبي، البرازيلي روجيرو ميكالي، طلب ضم صلاح كأحد اللاعبين الكبار لتعزيز الفريق، ولكن القوانين الدولية تسمح للأندية برفض إطلاق لاعبيها للمشاركة في الألعاب الأولمبية لعدم وجود منافسات كرة القدم في جدول "فيفا".

منتخب مصر يتنافس في المجموعة الثالثة مع إسبانيا، أوزبكستان، وجزر الدومينيكان، ويبدأ مشواره في البطولة بمواجهة جزر الدومينيكان في 24 يوليو في نانت الفرنسية

ووفقًا لشبكة "ليفربول إيكو"، من المرجح أن يبقى محمد صلاح مع ليفربول خلال فترة الإعداد الصيفية استعدادًا للموسم الجديد، مما يعني أنه من غير المحتمل أن ينضم إلى منتخب بلاده في الأولمبياد.

 وأردفت الشبكة أنه حتى الآن، لم يتم مناقشة هذا الأمر رسميًا بين الاتحاد المصري لكرة القدم ومسؤولي ليفربول، لكن هناك توقعات بأن صلاح سيبقى مع ناديه خلال الصيف.

ومن المقرر أن يشارك صلاح في جولة ليفربول الإعدادية في أمريكا نهاية يوليو وأوائل أغسطس.

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