استعدادات مفيدة شيحة لعقد قران ابنتها (فيديو)

شاركت الفنانة مفيدة شيحة جمهورها لحظاتها الخاصة خلال استعدادها لعقد قران ابنتها منة على شاب من خارج الوسط الفني.

وظهرت مفيدة شيحة خلال مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، وهي تخضع لجلسة مكياج استعدادًا لبدء مراسم عقد قران ابنتها.

وكانت الإعلامية جمهورها وصلة رقص عبر السوشيال ميديا خلال تواجدها في استعدادات حفل زفاف ابنتها.

ونشرت "مفيدة" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، مقطع فيديو يبرز وصلة رقص لها وهي مرتدية ملابس المنزل وسط تصفيق من المتواجدين معها في الغرفة، وأرفقت الفيديو بتعليق لها قائلة:"انهاردة فرحة عمري".

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة احتفلت بخطبة ابنتها منة إلى شاب من خارج الوسط الفني والإعلامي، في أجواء عائلية خاصة غاب عنها أهل الفن والإعلام.

يُذكر أن مفيدة شيحة كانت قد أثارت جدلًا كبيرًا خلال إحدى حلقات برنامجها "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، حين قالت: "مش هعمل قايمة لبنتي"، ردًا على الجدل الذي أثير أخيرًا، بعد كتابة أحد الآباء جملة "مَن يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال"، في قائمة جهاز ابنته قبل عقد قرانها، بدلًا من القائمة المعتادة التي يُجبر العريس على التوقيع عليها قبل إتمام الزفاف، مؤكدةً أنها خطوة إيجابية من هذا الأب لمواجهة هذه الظاهرة، كاشفة أنها ستحذو حذوه.