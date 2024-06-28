الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلي وفاركو في استاد القاهرة

جانب من تأمين مباراة
جانب من تأمين مباراة - أرشيفية

انتهى رجال الأمن من استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وفاركو في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة، حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 42 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا. بينما يحتل فاركو المركز الخامس عشر في جدول الدوري برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وخسر 12 مباراة، وسجل لاعبوه 26 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدفًا.

رجال الامن الاهلى وفاركو استاد القاهرة الدولى الأطقم الأمنية

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