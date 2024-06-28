خبير اقتصادى يكشف تفاصيل فعاليات مؤتمر "الاستثمار المصرى الأوروبى"

قال أحمد يعقوب المتخصص في الشئون الاقتصادية، إنه سيتم انطلاق فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي غدًا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين، يستمر المؤتمر لمدة يومين تحت عنوان "إطلاق العنان للإمكانيات المصرية في عالم سريع التغير" وسيشهد حضور لفيف من المسئولين الحكوميين رفيعي المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي.

وأشار "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "نشرة dmc"، إلى أن المؤتمر سيضم ممثلي شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية. وسيتضمن اليوم الأول جلسة لعرض إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة المصرية بهدف خلق بيئة استثمار جاذبة للقطاع الخاص، بينما ستخصص الجلسة النقاشية الثانية لبحث الإجراءات الاستراتيجية لتحويل مصر إلى مركز لتوطين الشركات الأجنبية.

كما تتضمن أجندة اليوم الأول جلسة النقاش حول أهمية برامج التعاون بين مصر وصندوق النقد الدولية والاتحاد الأوروبي ودورها في دعم القطاع الخاص.

ونوه "يعقوب"، بأن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي والذي يستمر على مدار يومين، يأتي في إطار أن مصر والاتحاد الأوروبي علاقة تاريخية مهمة جدًا، على المستوى الاقتصادي والسياسي والدبلوماسي.

وأشار، إلي أن مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي يعطي أهمية كبرى للمؤتمر، بالإضافة إلي حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي العام الماضي 2023، والذي يسجل 31 مليار دولار.