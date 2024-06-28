"التنمية المحلية × أسبوع" نشرة الحصاد الأسبوعي لـ"التنمية المحلية"

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 91 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 22 حتى 28 يونيو الجاري 2024.

وسنستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة، والتي جاءت كالتالي:

السبت 22 يونيو

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع الـ40 والأخير للخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للعام المالي الحالي 2023 /2024، غدًا الأحد 23/6/2024، ليعلن بعده انتهاء الدورات التدريبية بسقارة لهذا العام، مؤكدًا إن الخطة التدريبية المنفذة لبت معظم الاحتياجات الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات بناءً على الاجتماعات واللقاءات وورش العمل التي تم عقدها مع ممثلي المحافظات وقيادات الوزارة وعدد من الخبراء، موضحًا أن مركز سقارة ينظم في اسبوعه الأربعين والأخير 4 دورات تدريبية منهما دورتان جديدتان تنفذان لأول مرة هما تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، وتنمية مهارات القيادات في مجال كسب التأييد وبناء الدعم للقضية السكانية، إضافة إلى دورتين هما الخريطة الاستثمارية لمصر، والتخطيط للمتابعة البيئية، والمرونة التنظيمية للحكومة الرشيدة، ويستفيد من هذه الدورات 114 متدرب.

الاثنين 24 يونيو

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ توليه مسئولية الوزارة في عام 2022 وحتى يونيو الجاري، حيث أكد أن صندوق التنمية المحلية تمكن خلال عامين من 2022 وحتى 2024 من تمويل 3699 مشروعًا بإجمالى استثمارات حوالى 68،2 مليون جنيه منها حوالى 57 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و11،2 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات، وذلك في 22 محافظة وهى الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح، مشيرًا الى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

الثلاثاء 25 يونيو

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اهتمامه منذ توليه المسئولية بملف التدريب والتأهيل لكافة القيادات والعاملين بالإدارة المحلية بالوزارة والمحافظات، مشيرًا إلى أنه حرص خلال الفترة الماضية على توفير عدد من المنح والبرامج والدورات التدريبية بالخارج لبناء قدرات الكوادر والعاملين بالمحليات وتبادل الخبرات مع كافة الدول الصديقة والشقيقة لمصر، والتي إستفاد منها المئات من العاملين بالوزارة والمحافظات، جاء ذلك خلال متابعة وزير التنمية المحلية لاختبارات المتقدمين من الوزارة والمحافظات لاختيار 50 مرشح للسفر لدولة الصين للمشاركة في 5 دورات ومنح تدريبية خلال يوليو القادم في مجالات أنظمة معالجة الصرف الصحي البيئي والتجارة الالكترونية الريفية والإصلاح الريفي ونظام الأراضي وتنمية مصايد الأسماك وإدارتها والبحث والإنقاذ في حالات الطوارئ.

الأربعاء 26 يونيو

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الجهود التي قام بها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة خلال خطته التدريبية السنوية للمحليات للعام الحالي 2023- 2024، حيث كشف أن إجمالي عدد الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز سقارة خلال خطته الحالية لعام 2024 بلغت حوالى 173 دورة تدريبية منها 70 دورة مستحدثة وجديدة تم تنفيذها لأول مرة بنسبة 40% من إجمالي الدورات فضلًا عن 15 دورة تم اضافتها على الخطة أثناء التنفيذ بتكليف من وزير التنمية المحلية، واستفاد من جميع هذه الدورات المنفذة حوالى 11284متدرب على مدار 11 شهر بواقع 40 أسبوعًا تدريبيًا بإجمالي 989 يوم تدريبي، مؤكدًا علي أن مركز سقارة يعمل علي وضع نظامٍ للعمل يدعم المحافظات في إدارة التغيير، الأمر الذي يمكن أن يجعل العاملين ناجحين بشكلٍ فعال، وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل يحقق رضاهم عن الإدارة المحلية.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12»، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير/ عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير/ محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.

الخميس 27 يونيو

ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، اجتماعًا للجنة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلين عن مختلف الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا للمحال العامة وعلي رأسها وزارات الداخلية والتخطيط والإسكان والصحة والعمل والمالية والبيئة وهيئة سلامة الغذاء، لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة لتنفيذ توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تعديل مواعيد غلق المحال والمولات التجارية بما يساهم في خطة الدولة لترشيد استخدام الكهرباء وتقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع الغير مسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

الجمعة 28 يونيو

بعث اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية برقية تهنئة لكل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة ٣٠ بونيو.

كما استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة حول الموقف التنفيذي لمبادرة "سند الخير" والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس 2022 وحتى نهاية شهر يونيو 2024، والتي استمرت على مدار 106 أسبوعًا، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك في الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجا في 18 محافظة كمرحلة أولى، مؤكدًا أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها ووصولًا للأسبوع المائة وستة بلغ أكثر من 431،4 مليون جنيه.

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