الجمعة 28 يونيو 2024
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كاتب صحفي: أهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية بدأت منذ نوفمبر 2016

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد عز الدين،

قال الكاتب الصحفي محمد عز الدين، إن أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية بدأت بشكل أوضح منذ نوفمبر 2016، وهذا التوقيت كان البداية الحقيقية للإصلاح الاقتصادي في مصر.

 خطط التنمية والتطوير والتوطين هدفت لوجود استراتيجية موحدة للصناعة

وأضاف عز الدين، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن خطط تنمية وتطوير وتوطين الصناعة منذ هذا التاريخ، بهدف وجود استراتيجية موحدة للصناعة، واستعادة ما يمكن إنقاذه من الخسائر التي تسبب فيها العام الأسود لجماعة الإخوان الإرهابية عند وصولهم للحكم في مصر.

الصناعة عامل بارز ومهم للغاية في أي اقتصاد

ونوه الكاتب الصحفي، بأن هذا الأمر أدى إلى تراجع الاقتصاد بشكل كبير، وهناك بعض القطاعات تعاني من جراء ذلك حتى اليوم، متابعا: "لولا العناية الإلهية والمخلصين من أبناء مصر والقيادة السياسية في 30 يونيو استعدنا مصر وهويتها".

وأكد الكاتب الصحفي، أن الصناعة هي عامل بارز ومهم للغاية في أي اقتصاد، بالتالي الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية والرئيس السيسي بأنه لابد من وجود صناعة متطورة، حيث كان هناك مشاكل تتعلق بالعملة، وارتفاع فاتورة الاستيراد بشكل كبير، فضلًا عن أن الصادرات لا تتناسب في ذات الوقت مع الحجم الكبير من الطلب في السوق المصري، وكانت من هنا البداية الحقيقية ببناء قاعدة صناعية جديدة.

الخطة الاستراتيجية للتنمية أهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية نوفمبر 2016 أهداف الخطة الاستراتيجية للتنمية بدأت بشكل أوضح كاتب صحفي الكاتب الصحفي محمد عز الدين

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