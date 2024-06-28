الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على شخصين سرقا أعمدة نحاس من إحدى الكبائن الكهربائية بالقطامية

متهمين
متهمين

كشفت  وزارة الداخلية/ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان حال قيامهما بسرقة بارات نحاسية من داخل إحدى الكبائن الكهربائية بمنطقة القطامية بالقاهرة، وتم ضبط مرتكبى الواقعة.

نتائج التحريات حول الواقعة

وقالت الداخلية، أنه  في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان حال قيامهما بسرقة بارات نحاسية من داخل إحدى الكبائن الكهربائية بمنطقة القطامية بالقاهرة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو وهما عنصران إجراميان  لهما معلومات جنائية، والسيارة المستخدمة في الواقعة.

المتهمان اعترفا بارتكابهما 4 وقائع سرقة أخرى

وأضافت أنه بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، كما أضافا بارتكابهما 4 وقائع سرقة بارات نحاسية من كبائن كهربائية بذات الأسلوب، وقيامهما بالتصرف في المسروقات من خلال بيعها لـ تاجرى خردة  عميلين سيئي النية،  أحدهما له معلومات جنائية، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على 7 بارات نحاسية خاصة بالكبائن الكهربائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية ملابسات شخصان سرقة بارات نحاسية الكبائن الكهربائية منطقة القطامية

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