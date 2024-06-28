الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مسؤول الأونروا" بغزة: المواطنون بحاجة ماسة للرعاية الصحية و625 ألف طفل بدون مدارس

إيناس حمدان
إيناس حمدان

قالت إيناس حمدان، مديرة إعلام وكالة الأونروا في غزة، اليوم الجمعة، أكثر من 625 ألف طفل في غزة خارج المدرسة لأكثر من 8 أشهر نصفهم كانوا بمدارس الأونروا قبل الحرب.

وأكد حمدان في بيان صحفي حصلت لـ"الدستور" على نسخة منه، أن الأهالي في قطاع غزة⁩ بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن قسما بسيطا فقط من مراكز الصحة التابعة للأونروا مازال يعمل.

txt

جيش الاحتلال: قوات الفرقة 98 بدأت عملية فى حى الشجاعية شرق غزة

وأوضحت مديرة إعلام وكالة الأونروا في غزة، أن فرق الأونروا ‏في النصيرات تواصل خدمة العائلات، مضيفة أن هناك نقصا حادا في الأدوية والوقود يعوق العمليات المنقذة للحياة، مؤكدة أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات لا يمكن أن ينتظر أكثر.

txt

الأمم المتحدة: 557 ألف امرأة فى قطاع غزة يواجهن انعدامًا حادًا بالأمن الغذائى

نواصل تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي المنقذة للحياة في ⁧‫غزة⁩

وشددت مسؤول الأونروا في قطاع غزة، على أنه بدعم من أكثر من 300 مرشد، تواصل ⁧‫الأونروا⁩ تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي المنقذة للحياة في ⁧‫غزة⁩.

‏وتابعت حمدا “منذ بداية الحرب، استفاد 680،000 نازح، بما في ذلك 430،000 طفل من من هذه الخدمات مما يساعد على مواجهة الصدمات والأزمات النفسية التي خلفتها الحرب”.

اليوم 266 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته ويستهدف أكبر مراكز النزوح بغزة

في سياق متصل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ266 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات القليلة الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة، في قصف كثيف استهدف حي الشجاعية أكبر حي في مدينة غزة، ووسط القطاع، وخيامًا تؤوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع.

الأونروا غزة مدارس الأونروا الرعاية الصحية الوقود

مواد متعلقة

10 معلومات عن محمد باقر قاليباف المرشح الأكثر حظا للرئاسة الإيرانية

30 نقطة مضللة.. ترامب يفوز بلقب "الكاذب الأكبر" فى مناظرة بايدن

إيلون ماسك: مناظرة بايدن الرئاسية مع ترامب ذريعة لاستبداله بمرشح ديمقراطى آخر

"CNN": أداء دونالد ترامب أفضل من جو بايدن خلال المناظرة

بعد مناظرة الخميس.. ديمقراطيون يطالبون بايدن لحساب مرشح آخر للرئاسة

عبدالله نعمة لـ"الدستور": الغرب أسهم فى خلق معاناة الشعب الفلسطينى

جالانت وساليفان يعقدان اجتماعًا حول إمدادات الأسلحة لتل أبيب

"حماس": 7 نقاط نركز عليها فى ترتيب البيت الفلسطينى

الأكثر قراءة

أول ظهور لابنة مفيدة شيحة وعريسها قبل ساعات من عقد قرانهما (صور)

ضبط فرد أمن بتهمة "إطلاق نار في فرح" بالقليوبية

رئيس جهاز دمياط الجديدة: رفع كفاءة منطقة الشاطئ لاستقبال السائحين فى الصيف

92 مخالفة تموينية في المخابز والأسواق بالدقهلية

بضائع بـ13.7 مليار دولار وصلت الموانئ المصرية منذ أول مايو

ضبط 38 كيلو مخدرات وأسلحة فى مداهمة لأوكار إجرامية بأسوان ودمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل