"مسؤول الأونروا" بغزة: المواطنون بحاجة ماسة للرعاية الصحية و625 ألف طفل بدون مدارس

قالت إيناس حمدان، مديرة إعلام وكالة الأونروا في غزة، اليوم الجمعة، أكثر من 625 ألف طفل في غزة خارج المدرسة لأكثر من 8 أشهر نصفهم كانوا بمدارس الأونروا قبل الحرب.

وأكد حمدان في بيان صحفي حصلت لـ"الدستور" على نسخة منه، أن الأهالي في قطاع غزة⁩ بحاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن قسما بسيطا فقط من مراكز الصحة التابعة للأونروا مازال يعمل.

وأوضحت مديرة إعلام وكالة الأونروا في غزة، أن فرق الأونروا ‏في النصيرات تواصل خدمة العائلات، مضيفة أن هناك نقصا حادا في الأدوية والوقود يعوق العمليات المنقذة للحياة، مؤكدة أن الوصول الآمن والمستدام للمساعدات لا يمكن أن ينتظر أكثر.

نواصل تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي المنقذة للحياة في ⁧‫غزة⁩

وشددت مسؤول الأونروا في قطاع غزة، على أنه بدعم من أكثر من 300 مرشد، تواصل ⁧‫الأونروا⁩ تقديم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي المنقذة للحياة في ⁧‫غزة⁩.

‏وتابعت حمدا “منذ بداية الحرب، استفاد 680،000 نازح، بما في ذلك 430،000 طفل من من هذه الخدمات مما يساعد على مواجهة الصدمات والأزمات النفسية التي خلفتها الحرب”.

اليوم 266 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته ويستهدف أكبر مراكز النزوح بغزة

في سياق متصل، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ266 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الساعات القليلة الماضية حرب الإبادة الجماعية والمجازر المروعة، حيث استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر اليوم الجمعة، في قصف كثيف استهدف حي الشجاعية أكبر حي في مدينة غزة، ووسط القطاع، وخيامًا تؤوي نازحين غرب رفح جنوب القطاع.