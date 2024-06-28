كشف تفاصيل العثور على جثتين في أبوتشت بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، غموض العثور على جثتين ألقتهما سيارة ربع نقل داخل نقطة إسعاف القارة بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بحضور أشخاص بسيارة ربع نقل بجثتين بهما طلق نارى وتركهما بالنقطة والفرار هربا.

وأسفر ذلك عن العثور على جثتي أحمد طلعت محمد عبد الشافي، 30 عاما، بطلق ناري في الرأس، وعمر دياب أبو الفضل، 24 عاما، بطلق ناري في الصدر والبطن، مقيمان الكرنك بمركز أبوتشت.

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

وكشفت التحريات الأولية، أن خلافات بين عائلتين بقرية الكرنك، على امتلاك مزرعة جبلية في أرض أملاك دولة، وراء ارتكاب الجريمة، وجاري تتبع المتهمين والقبض عليهم.

وألقى مجموعة من الأشخاص مجهولة الهوية، جثتين لشخصين بهما طلقات نارية داخل نقطة إسعاف القارة بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بحضور أشخاص بسيارة ربع نقل بجثتين بهما طلق نارى وتركهما بالنقطة والفرار هربا

وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم، وشكلت مديرية أمن قنا فريق بحث لضبط المتهمين في الواقعة