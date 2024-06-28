لتوفير الطاقة.. خطوات ترشيد الكهرباء في المصانع

يرصد موقع “الدستور” في تقريره أبرز الخطوات لترشيد الكهرباء في المصانع لتوفير الطاقة، وذلك تزامنًا مع إطلاق الحملة الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار "استهلاك أقل.. تأثير كبير"، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية وفقًا لتعليمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

خطوات لترشيد الكهرباء في المصانع

1 - عمل الصيانة الدورية للمعدات وخصوصا ً ذات الاستهلاك العالي لتخفيض استهلاكها.

2 - إطفاء جميع الأجهزة ووحدات التكييف والإضاءة في الأماكن غير المشغولة وعند نهاية العمل.

3 - فصل أحمال التكييف عن أحمال الماكينات بالمصنع لإطفاء أكبر جزء منها خلال فترة الذروة وذلك لخفض الحمل الاقصى خلال هذه الفترة.

4 - إيقاف تشغيل بعض التجهيزات الثانوية خلال فترة الذروة.

5 - تقليل وإيقاف الإضاءة الداخلية والخارجية أثناء ساعات النهار والاعتماد على الإضاءة الطبيعية.

6 - استخدام المصابيح الموفرة للطاقة ذات الاستهلاك الأقل والكفاءة العالية.

نصائح لتوفير الطاقة