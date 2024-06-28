الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لتوفير الطاقة.. خطوات ترشيد الكهرباء في المصانع

ترشيد الكهرباء
ترشيد الكهرباء

يرصد موقع “الدستور” في تقريره أبرز الخطوات لترشيد الكهرباء في المصانع لتوفير الطاقة، وذلك تزامنًا مع  إطلاق الحملة الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار "استهلاك أقل.. تأثير كبير"، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية وفقًا لتعليمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

txt

الآثار الإيجابية لعملية ترشيد استهلاك الكهرباء (جراف)

 خطوات لترشيد الكهرباء في المصانع

  • 1 - عمل الصيانة الدورية للمعدات وخصوصا ً ذات الاستهلاك العالي لتخفيض استهلاكها.
  • 2 - إطفاء جميع الأجهزة ووحدات التكييف والإضاءة في الأماكن غير المشغولة وعند نهاية العمل.
  • 3 - فصل أحمال التكييف عن أحمال الماكينات بالمصنع لإطفاء أكبر جزء منها خلال فترة الذروة وذلك لخفض الحمل الاقصى خلال هذه الفترة.
  • 4 - إيقاف تشغيل بعض التجهيزات الثانوية خلال فترة الذروة.
  • 5 - تقليل وإيقاف الإضاءة الداخلية والخارجية أثناء ساعات النهار والاعتماد على الإضاءة الطبيعية.
  • 6 - استخدام المصابيح الموفرة للطاقة ذات الاستهلاك الأقل والكفاءة العالية.

نصائح لتوفير الطاقة 

  • 1 - استخدام مصابيح LED   التي توفير ما يصل إلى 80% من الإضاءة.
  • 2 - الاستفادة من الضوء الطبيعي من النوافذ والمناور، لا تعتمد على الضوء الصناعي عندما يكون الجو ساطعًا بالخارج.
  • 3 - لا تترك الأنوار مضاءة في الغرف الخالية، وذكر الموظفين أن يقوموا بواجبهم باطفاء الانوار في حالة عدم وجود أي شخص في المنطقة المضاءة.
  • 4 - قم بتثبيت مستشعرات كاشف الحركة التي تعمل فقط على تشغيل الأضواء عندما تكون المنطقة قيد الاستخدام.
  • 5 - خذ السطوع إلى اقل درجة، تستخدم الأضواء الخافتة كهرباء أقل، ويمكن ربطها بأجهزة استشعار ترفع الضوء مع انخفاض ضوء النهار في الخارج.
  • 6 - استخدم الإضاءة المركزة، إذا لم تكن بحاجة لإضاءة الغرفة بأكملها، فما عليك سوى إضاءة المنطقة التي أنت فيها.
الكهرباء خطوات لترشيد الكهرباء الطاقة توفير الطاقة استهلاك الطاقة

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

أخبار فاتتك|قمر الدولة حكمًا لمباراة الأهلى وفاركو.. واستعدادات بايدن وترامب قبل المناظرة الأولى

الآثار الإيجابية لعملية ترشيد استهلاك الكهرباء (جراف)

اضطرابات المناعة والتشوهات الخلقية أبرز المضاعفات العصبية لفيروس زيكا

طارق فهمى: "30 يونيو" أكبر إثبات لقدرة مصر على اجتياز الصعوبات

بسبب الصيف.. 6 نصائح مهمة لحماية خصلات الشعر من التساقط

خبير تربوي: مبادرة فتح الكنائس لطلاب الثانوية تسهم في تنمية قيم إيجابية

الدكتور عاصم حجازى: مبادرة الكنائس والنوادى لطلاب الثانوية تؤكد الوعى المجتمعى

الأكثر قراءة

الزمالك يعلن فى بيان رسمى اليوم استكمال بطولة الدورى وخوض لقاء سيراميكا

بسبب "شهوة جسد".. أزمات تعرضت لها رانيا يوسف

رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2024 ورأس السنة الهجرية

كشف تفاصيل العثور على جثتين في أبوتشت بقنا

بوظولها شنطة بـ5000 دولار.. هاجر أحمد تشتكي "مغسلة": مش هسيب حقي (فيديو)

أول ظهور لابنة مفيدة شيحة وعريسها قبل ساعات من عقد قرانهما (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل