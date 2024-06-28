لتوفير الطاقة.. خطوات ترشيد الكهرباء في المصانع
يرصد موقع “الدستور” في تقريره أبرز الخطوات لترشيد الكهرباء في المصانع لتوفير الطاقة، وذلك تزامنًا مع إطلاق الحملة الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار "استهلاك أقل.. تأثير كبير"، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية وفقًا لتعليمات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
خطوات لترشيد الكهرباء في المصانع
- 1 - عمل الصيانة الدورية للمعدات وخصوصا ً ذات الاستهلاك العالي لتخفيض استهلاكها.
- 2 - إطفاء جميع الأجهزة ووحدات التكييف والإضاءة في الأماكن غير المشغولة وعند نهاية العمل.
- 3 - فصل أحمال التكييف عن أحمال الماكينات بالمصنع لإطفاء أكبر جزء منها خلال فترة الذروة وذلك لخفض الحمل الاقصى خلال هذه الفترة.
- 4 - إيقاف تشغيل بعض التجهيزات الثانوية خلال فترة الذروة.
- 5 - تقليل وإيقاف الإضاءة الداخلية والخارجية أثناء ساعات النهار والاعتماد على الإضاءة الطبيعية.
- 6 - استخدام المصابيح الموفرة للطاقة ذات الاستهلاك الأقل والكفاءة العالية.
نصائح لتوفير الطاقة
- 1 - استخدام مصابيح LED التي توفير ما يصل إلى 80% من الإضاءة.
- 2 - الاستفادة من الضوء الطبيعي من النوافذ والمناور، لا تعتمد على الضوء الصناعي عندما يكون الجو ساطعًا بالخارج.
- 3 - لا تترك الأنوار مضاءة في الغرف الخالية، وذكر الموظفين أن يقوموا بواجبهم باطفاء الانوار في حالة عدم وجود أي شخص في المنطقة المضاءة.
- 4 - قم بتثبيت مستشعرات كاشف الحركة التي تعمل فقط على تشغيل الأضواء عندما تكون المنطقة قيد الاستخدام.
- 5 - خذ السطوع إلى اقل درجة، تستخدم الأضواء الخافتة كهرباء أقل، ويمكن ربطها بأجهزة استشعار ترفع الضوء مع انخفاض ضوء النهار في الخارج.
- 6 - استخدم الإضاءة المركزة، إذا لم تكن بحاجة لإضاءة الغرفة بأكملها، فما عليك سوى إضاءة المنطقة التي أنت فيها.