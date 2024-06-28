الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدون مواد كميائية.. 5 طرق طبيعية للقضاء على اسمرار البشرة

تفتيح لون البشرة
تفتيح لون البشرة

تُعد مشكلة اسمرار البشرة من المشكلات الشائعة التي تواجه الكثيرين، وتنتج عن عدة عوامل مثل التعرض المفرط لأشعة الشمس، واستخدام مستحضرات تجميل غير مناسبة، والتلوث، وبعض الحالات الصحية.

وللحصول على بشرة نقية ومتجانسة اللون، يمكن اللجوء إلى بعض الطرق الطبيعية التي أثبتت فعاليتها، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

الليمون والعسل: 

الليمون يحتوي على فيتامين C الذي يعمل كمبيض طبيعي للبشرة، امزجي ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من العسل، وضعي الخليط على البشرة لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر، ويُفضل استخدام هذه الطريقة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

الصبار (الألوة فيرا): 

الصبار يحتوي على مركبات تساعد في تفتيح البشرة وتجديد الخلايا، استخرجي الجل من ورقة الصبار وضعيه مباشرة على البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر، ويمكن تكرار هذه العملية يوميًا.

الحليب والكركم: 

الكركم له خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للبكتيريا، بينما الحليب يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة وتفتيحها، امزجي ملعقة صغيرة من الكركم مع ملعقتين كبيرتين من الحليب، وضعي الخليط على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر، يُفضل استخدام هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.

الخيار: 

الخيار يُعرف بقدرته على تبريد البشرة وترطيبها، قومي ببشر الخيار واستخدمي العصير المستخرج منه كقناع للوجه لمدة 15-20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد، يمكن استخدام هذه الطريقة يوميًا للحصول على بشرة نضرة ومتجانسة اللون.

الزبادي والعسل: 

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يساعد في تقشير البشرة بلطف وتفتيحها، بينما العسل يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، امزجي ملعقتين كبيرتين من الزبادي مع ملعقة كبيرة من العسل، وضعي الخليط على الوجه لمدة 20-30 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الفاتر، يمكن استخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

نصائح إضافية

الحماية من الشمس: استخدمي واقي شمس يوميًا لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب الاسمرار.

شرب الماء: حافظي على ترطيب جسمك بشرب كميات كافية من الماء يوميًا.

التغذية الصحية: تناولي الغذاء الصحي الغني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة البشرة.

بتبني هذه الطرق الطبيعية والنصائح الصحية، يمكن تحقيق بشرة نضرة ومشرقة دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية قد تكون ضارة.

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