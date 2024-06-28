الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدفاع المدنى الفلسطينى: الاحتلال يستهدف طواقمنا بشكل مباشر فى غزة

الاحتلال
الاحتلال

أكد محمود بصل المتحدث، باسم جهاز الدفاع المدني الفلسطيني بقطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طواقم الدفاع المدني بشكل مباشر في المنطقة الوسطى بقطاع غزة، وسجلنا 74 شهيدًا من طواقم الدفاع المدني جراء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وأضاف المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الجمعة، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا لم نستطع الوصول إلى منطقة الشجاعية لانتشال الشهداء والمصابين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل والتوغل بمنطقة الشجاعية في مدينة غزة، الذي أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين من منطقة الشجاعية إلى مناطق متفرقة بغزة.

وأوضح أن هناك خللًا كبيرًا يصيب المنظومة الطبية في غزة سيخلف تداعيات سلبية على قدراتنا في انتشال الضحايا من تحت أنقاض المنازل المهدمة.

وأكد أنه يجب على دول العالم التحرك الفوري لتوفير الحصانة للطواقم الميدانية في قطاع غزة، إضافة إلى توفير وتسخير الإمكانات اللازمة لطواقم الدفاع المدني حتى تتمكن من تقديم الخدمة اللازمة للشهداء والمصابين في غزة.

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