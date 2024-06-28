ليلة الامتحان.. مراجعات الثانوية العامة مادة الفيزياء 2024

ساعات معدودة تفصلنا عن امتحان الفيزياء، ويزداد توتر الطلاب وأولياء أمورهم مع قرب موعد الامتحان، فيكثر التساؤل على مراجعات الثانوية العامة مادة الفيزياء 2024، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية الامتحان بمادة الفيزياء يوم السبت الموافق 29 من يونيو 2024.

مراجعات الثانوية العامة مادة الفيزياء 2024

يقدم «الدستور» في هذا التقرير مراجعات الثانوية العامة 2024 في مادة الفيزياء لطلبة الثانوية العامة، في الشعبة العلمية، علوم ورياضيات، وسيتم تقدم مراجعة المادة بشكل أسئلة وأجوبة وهي تكون عبارة عن ملف PDF لطلبة الصف الثالث الثانوي العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم في مصر أن الأسئلة سوف تكون من المنهج الدراسي للصف الثالث الثانوي العام، وذلك مع تدرجها من حيث الصعوبة، وستتضمن مجموع 70% من جزئيات الامتحان بالمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة وتكون بجانب 30% لقياس كافة المستويات المعرفية العليا للطلبة، مشيرة إلى أن يكون عدد أسئلة الامتحان 46 سؤالًا، ويكون منها 44 سؤالًا اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين.

وأكدت وزارة التعليم أن الأسئلة المقالية، والتي ستمثل 15% من درجة لكل مادة ستكون إجاباتها قصيرة لكس تناسب طبيعة التصحيح الإلكتروني، منوها أن يكون التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية سيتم من خلال أعضاء هيئة تدريس على التابلت، ومن ثم الإجابات سوف تكون قصيرة ستشمل كتابة عدد قليل من السطور طبق المطلوب من السؤال وسيحصل الطالب على درجات على كافة خطوات الإجابة وليست النتيجة النهائية طالما أن تلك الخطوات صحيحة وعلمية وتكون مرتبطة بموضوع السؤال.

المراجعة النهائية لمادة الفيزياء 2024

وتقدم الدستور في القناة الخاصة بها مراجعة نهائية في مادة الفيزياء على اليوتيوب وذلك بالشرح المبسط، وتلخيص كامل المنهج.

توزيع درجات الثانوية العامة 2024