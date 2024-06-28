حملات تموينية وإزالة التعديات على أراضي الدولة في شمال سيناء وأسيوط والغربية

نفَّذت الأجهزة التنفيذية في محافظات شمال سيناء وأسيوط والغربية، حملات تموينية لضبط الأسعار، ومنع الاحتكار والغش التجاري، بجانب حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط الخارجين عن القانون.

ففي شمال سيناء، قامت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين بتنظيم حملة مكبرة مشتركة مع مباحث التموين وإدارة التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء؛ أسفرت عن تحرير محضرين لحيازة أدوية ومنشطات جنسية مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها وغير صالحه للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير محضر مواد بترولية و3 محاضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

وفي أسيوط، أكد المحافظ عصام سعد، على مسؤولي المتغيرات المكانية بالمتابعة الدقيقة واليقظة التامة والتصدي بكل حزم تجاه القيام بأية أعمال بناء جديدة بالمخالفة للقانون والإزالة الفورية في المهد بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومنع الممارسات غير القانونية والتعدي على ممتلكات الدولة والبناء بدون ترخيص؛ حفاظًا على مقدرات الأجيال المقبلة.

إزالة التعديات بالمحافظات

ووجَّه المحافظ - في بيانٍ اليوم الجمعة - باستمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات بمديرية الزراعة لتلقي الشكاوى والبلاغات والإبلاغ الفوري لغرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة لسرعة اتخاذ اللازم؛ حفاظًا على الصالح العام، مشيرًا إلى تقديمه سبل الدعم وتذليل العقبات للمنظومة لضمان إنجاز الأعمال بشكل سليم ودقيق وذلك لاسترداد حق الشعب.

وفي الغربية، أعلن المحافظ الدكتور طارق رحمي إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكد المحافظ - في بيانٍ اليوم - أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية مستمرون في التصدي بكل حزم للتعدي على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، وإزالة التعديات في المهد.