الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة طنطا تقفز 239 مركزًا دوليًا في تصنيف US News لعام 2024-2025

الدكتور محمود زكي
الدكتور محمود زكي

أعلن الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة قفزة هائلة في نتيجة تصنيف US News للعام 2024-2025، حيث تقدمت 239 مركزًا قياسًا بالعام السابق لتصبح في الترتيب 596 على مستوى جامعات العالم في نسخة التصنيف لهذا العام، كما تقدمت 6 مراكز على المستوى القاري لتحتل الترتيب 21 بين الجامعات الأفريقية، وحافظت الجامعة على ترتيبها المحلي في المركز 10 بين الجامعات المصرية.

 كما حققت جامعة طنطا إنجازًا ملحوظًا في الموضوعات الأكاديمية لتصنيف US News، حيث ظهرت في 11 موضوعًا أكاديميًا في نسخة التصنيف لهذا العام قياسًا بـ4 موضوعات فقط في العام السابق بزيادة قدرها 7 موضوعات صنفت فيها الجامعة لأول مرة.

وأوضح الدكتور محمود زكي، أن القفزة التي حققتها الجامعة اليوم تأتي انعكاسًا للخطة الاستراتيجية التي التزمت بها  لتطوير وتحسين مكانتها في التصنيفات العالمية، وتحسين مخرجاتها البحثية والتعليمية، دعمًا لمبدأ المرجعية الدولية بالخطة الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي، مضيفًا أن الجامعة حققت تقدمًا في الموضوعات الأكاديمية التي صنفت فيها للمرة الأولى فقد جاءت الجامعة في العلوم البيولوجية والبيوكيميائية في المركز 393، كما جاءت في علم الكهرباء والهندسة الإلكترونية في المركز 490، وفي علم الطاقة والوقود حققت الترتيب 61، أما في العلوم البيئية والإيكولوجية حققت الترتيب 376، بينما في علوم المواد جاءت في المركز 529، أما في علم الفيزياء فقد جاءت في الترتيب 898، وفي علوم النبات والحيوان حققت المركز  160.

كما تقدمت الجامعة في الموضوعات الأكاديمية التي صنفت فيها سابقًا حيث زاد ترتيبها 76 مركزًا في علم الكيمياء لتصبح في المركز 834، أما في العلوم الطبية والسريرية فقد تقدمت 58 مركزًا لتحتل الترتيب 654، وفي علم الهندسة تقدمت 95 مركزًا لتصبح في الترتيب 246، بينما في علم الصيدلة والسموم تقدمت 91 مركزًا لتحتل الترتيب 258.

قفزة هائلة في نتيجة تصنيف US News للعام 2024-2025 الموضوعات الأكاديمية لتصنيف US News للخطة الإستراتيجية التصنيفات العالمية علم الصيدلة والسموم

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