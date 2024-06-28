المصرى يحصل من "كاف" على رخصة المشاركة فى البطولات الأفريقية

أكد رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري، أن ادارة النادي تلقت خطابا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف» يتضمن الحصول على رخصة المشاركة في الموسم المقبل لكأس الكونفدرالية الافريقية (2024-2025).

وأوضح نائب المصري، أنه لا بد من محاسبة كل من استهان بقيمه النادي وأساء إلى إداراته، ووضعه في كل هذه المشكلات الكبيرة، حيث نجح كامل أبو علي رئيس النادي في سداد التركة الثقيلة وحل كثير من المشاكل التى تركتها مجالس الإدارات السابقة من غرامات ومبالغ مالية كبيرة والتي أدت إلى إيقاف القيد في أكثر من مرة.

وكان مجلس ادارة النادي المصري برئاسة كامل أبوعلي قد قام بحل أزمة مستحقات اللاعب التونسي رامي البدوي

حيث تم الاتفاق على سداد نصف مبلغ الغرامة من قيمة الغرامة الكلية والتي تبلغ 450 ألف دولار، قام رئيس النادي بسداده من حسابه الشخصى و جدولة باقى المستحقات خلال مهلة زمنية محددة حتى يتمكن النادى من الحصول على رخصة المشاركة الأفريقية.

المصري يهزم الإسماعيلي في ديربي القناة

وفاز فريق المصري على نظيره الإسماعيلي بهدف دون رد في اللقاء الذي اقيم أمس بستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري نايل ليرفع الفريق البورسعيدي رصيده إلى النقطة 45 بالمركز الثالث في جدول ترتيب دوري نايل.

وسجل هدف الفريق البورسعيدي في مباراة ديربي القناة فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 13.