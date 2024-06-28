الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أول ظهور لابنة مفيدة شيحة وعريسها قبل ساعات من عقد قرانهما (صور)

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

شاركت الإعلامية مفيدة شيحة جمهورها صورًا من تحضيرات كتب كتاب ابنتها منة على شاب من خارج الوسط الفني.

وظهرت ابنة مفيدة شيحة عبر الحساب الرسمي لوالدتها، خلال مقطع فيديو في وصلة رقص مع عريسها ووالدتها خلال التحضيرات النهائية قبل عقد قرانهما بساعات قليلة، وعلقت عليه الإعلامية القديرة قائلة: "عقبال ولادكوا جميعًا".

وكانت الإعلامية جمهورها وصلة رقص عبر السوشيال ميديا خلال وجودها في استعدادات حفل زفاف ابنتها.

ونشرت "مفيدة" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، انستجرام، مقطع فيديو يبرز وصلة رقص لها وهي مرتدية ملابس المنزل وسط تصفيق من المتواجدين معها في الغرفة، وأرفقت الفيديو بتعليق لها قائلة:"انهاردة فرحة عمري".

وكانت الإعلامية مفيدة شيحة احتفلت بخطبة ابنتها منة إلى شاب من خارج الوسط الفني والإعلامي، في أجواء عائلية خاصة غاب عنها أهل الفن والإعلام.

يُذكر أن مفيدة شيحة كانت قد أثارت جدلًا كبيرًا خلال إحدى حلقات برنامجها "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، حين قالت: "مش هعمل قايمة لبنتي"، ردًا على الجدل الذي أثير أخيرًا، بعد كتابة أحد الآباء جملة "مَن يؤتمن على العِرض لا يُسأل عن المال"، في قائمة جهاز ابنته قبل عقد قرانها، بدلًا من القائمة المعتادة التي يُجبر العريس على التوقيع عليها قبل إتمام الزفاف، مؤكدةً أنها خطوة إيجابية من هذا الأب لمواجهة هذه الظاهرة، كاشفة أنها ستحذو حذوه.

مفيدة شيحة زفاف عقد قران

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