إصابة شابين في حادث دراجة نارية بالفيوم

شهد طريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل منطقة كوم أوشيم باتجاه محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، حادث انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل"، مما تسبب في إصابة شابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، يفيد باستقبال مستشفى الفيوم العام شابين مصابين بجروح وكسور وكدمات، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة نارية، وجارٍ تقديم الخدمات الطبية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة سنورس وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبيَّن انقلاب دراجة نارية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي باتجاه الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها، فانقلبت في نهر الطريق مما تسبب في إصابة قائد الدراجة وشخص برفقتها وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام،وذلك لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.