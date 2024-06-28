الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لن ينتقل إلى الأهلي.. يزن النعيمات يستقر على وجهته الجديدة

يزن النعيمات
يزن النعيمات

ربطت تقارير صحفية، الأردني يزن النعيمات مهاجم الأهلي القطري، بالانضمام إلى النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق النعيمات بشكل لافت للنظر مع منتخب الأردن في بطولة كأس آسيا 2023 بقطر مطلع العام الجاري، حيث ساهم في تأهل تاريخي لبلاده إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة على يد البلد المضيف.

وبحسب ما علمت “الدستور” فإن النعيمات لن ينتقل لـ الأهلي، بعد فسخ عقده مع فريقه القطري، حيث بات قريبًا من الانتقال للعب في الدوري السعودي.

وبحسب المصادر، فإن الأهلي لم يتواصل مع النعيمات بخصوص إمكانية التعاقد معه من الأساس، نظرًا لارتفاع راتبه وصعوبة تحقيق طلباته المادية المحتملة.

واقترب النعيمات من الانتقال إلى التعاون السعودي، بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأهلي القطري.

وكان النعيمات يرتبط بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.

يزن النعيمات النادي الأهلي الاهلى النعيمات الأردن

مواد متعلقة

بطولة الكرة الشاطئية.. نجوم مصر فى تحد ذهبى بمهرجان العلمين

منتخب تركيا يهزم التشيك ويتأهل لثمن نهائى يورو 2024

منتخب جورجيا يرافق البرتغال بالفوز على رفاق رونالدو بثنائية

الشوط الأول: منتخب البرتغال يتأخر أمام جورجيا بهدف فى يورو 2024

عاجل.. «ميكالى» غاضب من مسئولى الجبلاية قبيل المشاركة فى أوليمبياد باريس

فودين يغادر معسكر إنجلترا فى يورو 2024

بايرن ميونخ يحدد سعر بيع جوشوا كيميتش خلال الانتقالات الصيفية

منتخب الدنمارك يتأهل لثمن نهائى يورو 2024 بالتعادل مع صربيا

الأكثر قراءة

أول ظهور لابنة مفيدة شيحة وعريسها قبل ساعات من عقد قرانهما (صور)

ضبط فرد أمن بتهمة "إطلاق نار في فرح" بالقليوبية

رئيس جهاز دمياط الجديدة: رفع كفاءة منطقة الشاطئ لاستقبال السائحين فى الصيف

92 مخالفة تموينية في المخابز والأسواق بالدقهلية

بضائع بـ13.7 مليار دولار وصلت الموانئ المصرية منذ أول مايو

ضبط 38 كيلو مخدرات وأسلحة فى مداهمة لأوكار إجرامية بأسوان ودمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل