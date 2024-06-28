لن ينتقل إلى الأهلي.. يزن النعيمات يستقر على وجهته الجديدة

ربطت تقارير صحفية، الأردني يزن النعيمات مهاجم الأهلي القطري، بالانضمام إلى النادي الأهلي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتألق النعيمات بشكل لافت للنظر مع منتخب الأردن في بطولة كأس آسيا 2023 بقطر مطلع العام الجاري، حيث ساهم في تأهل تاريخي لبلاده إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة على يد البلد المضيف.

وبحسب ما علمت “الدستور” فإن النعيمات لن ينتقل لـ الأهلي، بعد فسخ عقده مع فريقه القطري، حيث بات قريبًا من الانتقال للعب في الدوري السعودي.

وبحسب المصادر، فإن الأهلي لم يتواصل مع النعيمات بخصوص إمكانية التعاقد معه من الأساس، نظرًا لارتفاع راتبه وصعوبة تحقيق طلباته المادية المحتملة.

واقترب النعيمات من الانتقال إلى التعاون السعودي، بعدما دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأهلي القطري.

وكان النعيمات يرتبط بعقد مع الأهلي ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025.