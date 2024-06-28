الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على سايس جراج قتل نقاشًا في القاهرة

المتهم
المتهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية بعنوان البحث عن المتهمين بقتل عامل وإلقاء جثته داخل "توك توك" بدار السلام.

وبالفحص، تبيَّن أنه تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبيَّن حدوث مشادة كلامية بين طرف أول  نقاش "توفي مُتأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالرقبة" - طرف ثان "سايس بجراج" مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح المُستخدم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية ملابسات المتهمين قتل عامل توك توك

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