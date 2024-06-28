القبض على سايس جراج قتل نقاشًا في القاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية بعنوان البحث عن المتهمين بقتل عامل وإلقاء جثته داخل "توك توك" بدار السلام.

وبالفحص، تبيَّن أنه تبلغ لقسم شرطة دارالسلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبيَّن حدوث مشادة كلامية بين طرف أول نقاش "توفي مُتأثرًا بإصابته بجرح نافذ بالرقبة" - طرف ثان "سايس بجراج" مقيمان بدائرة القسم، بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الثاني على الأول باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته السلاح المُستخدم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.