رئيس مدينة بورفؤاد يتابع جهود التوعية بمخاطر إدمان الإنترنت

انعقدت ندوة بمركز شباب العاشر من رمضان بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، في إطار مبادرة (تحدث معه) والتي أطلقتها وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، وحاضر خلال الندوة كلا من فضيلة الشيخ إبراهيم المتولي غانم رئيس قسم المساجد ببورسعيد ومسئول الدعوة الإلكترونية بأوقاف بورسعيد والدكتور معتز فؤاد مدرس الصحة النفسية بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد وبمشاركة عدد من شباب بورفؤاد.

وشهدت الندوة محاضرة عن مخاطر إدمان الشباب بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى والألعاب الإلكترونية وإهدار ساعات طويلة من اليوم دون جدوى أو استفادة، بجانب التأثير السلبي على الصحة العامة والآثار السلبية على السلوك العام للطفل وعدم اندماجه مع المجتمع بالشكل الصحيح.

وفي سياقٍ متصل، أشار الدكتور إسلام بهنساوي، إلى أن حماية الأبناء من مخاطر الإنترنت من خلال الرقابة والتوعية أصبح أمرًا حتميًا لحمايتهم من المحتوى الضار وغير المناسب لأعمارهم، بالإضافة إلى حمايتهم من إدمان الإنترنت الذي يؤثر بشكل كبير على تواصلهم الاجتماعي مع البيئة المحيطة، فضلًا عن مضيعة كبيرة للوقت على حساب دراستهم وانتظامهم في المدرسة.

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد، أن هناك أدوات تقنية عديدة تتيح القدرة على الإشراف على المحتوى الذي يمكن للأبناء الوصول إليه عبر الإنترنت حتى لو كان الأهل خارج المنزل كما يمكن باستخدام برمجيات خاصة تحديد مدة استخدام الأبناء للإنترنت.

وأكد رئيس مدينة بورفؤاد، أنه لا بد من تثقيف أولادنا في كيفية التعامل مع الإنترنت لحمايتهم والحفاظ على خصوصيتهم حتى لا يتعرضوا للخطر، متابعًا خصصوا لأولادكم وقت لممارسة الهوايات والقراءة وغيرها من الأعمال بعيدا عن العالم الافتراضي شاركوهم في ذلك ولا تنسوا أن تكونوا لهم قدوة.

رئيس مدينة بورفؤاد

رئيس مدينة بورفؤاد