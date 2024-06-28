الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط المتهم بتزوير كارنيهات أندية رياضية في القاهرة

المتهم
المتهم

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بشكوى داخل أحد الأندية الرياضية بدائرة القسم، بالانتقال والتقابل مع الشاكى "رئيس قسم الأمن بالنادى الرياضى المُشار إليه" أقر بتضرره من 3 أشخاص مقيمون بمحافظة القاهرة لدخولهم النادي وبصحبتهم إثنان آخران "انصرفا قبل وصــول القوات" - باستخدام كارنيهات "مُـــــزورة"، وبمواجهتهـم، اعترف أحدهم باصطناع الكارنيهات بإحدى المكتبات "نافيًا علم الآخران بتزوير الكارنيهات".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مُصطنع الكارنيهات عامل بمكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته اعترف بقيامه بتقليد الكارنيهات نظير مبلغ مالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية قسم شرطة مدينة نصر ثان الأندية الرياضية رئيس قسم الأمن بالنادى الرياضى

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