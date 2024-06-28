الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 مصابين إثر انقلاب تروسيكل في ترعة بالفيوم

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية "تروسيكل

أُصيب 4 أشخاص، قبل قليل، إثر انقلاب دراجة نارية "تروسيكل" بالترعة على طريق قرية المندرة بمركز الفيوم في محافظة الفيوم.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بندر الفيوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانقلاب دراجة نارية "تروسيكل" بالترعة على طريق قرية المندرة بالطريق السياحي بدائرة قسم شرطة بندر الفيوم في محافظة الفيوم، وبداخلها عدد من المواطنين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة بندر الفيوم وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري لموقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة، تبيَّن انقلاب دراجة نارية بالترعة على الطريق السياحي بقرية المندرة التابعة إلى مركز الفيوم  في محافظة الفيوم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 4 مصابين وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

وتحرر محضر بالواقعة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

إصابة 4 أشخاص انقلاب تروسيكل في ترعه بالفيوم طريق قرية المندرة بمركز الفيوم اللواء ثروت المحلاوي الفيوم

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