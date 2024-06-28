وزير الزراعة يبحث مع نظيرته الروسية تعزيز التعاون المشترك

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "أوكسانا لوت" وزيرة الزراعة بروسيا الاتحادية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لوزراء الزراعة لتجمع بريكس بالعاصمة الروسية موسكو، وبحث معها آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وهنَّأ القصير، الوزيرة الروسية لتوليها حقيبة وزارة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية في مايو الماضي، متمنيًا لها التوفيق متطلعًا للتعاون معها لتعزيز التعاون المصري الروسي في قطاع الزراعة.

كما أشار القصير إلى العلاقات المتميزة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتوافق في الرؤي السياسية بالقضايا الإقليمية والدولية، الأمر الذي أدى ترفيع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي بين الدولتين.

كما أشار القصير أيضًا إلى الدعم الذي قدمته روسيا من أجل انضمام مصر لتجمع البريكس، مضيفًا أن مصر وروسيا بينهما علاقات زراعية متميزة خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية، مشيرًا إلى تطلعه في زيادة حجم وكميات الصادرات الزراعية المصرية إلى الجانب الروسي، حيث أن المنتجات المصرية حاليًا تتميز بجودتها وتنافسيتها عالميًا في ضوء احتياج الجانب الروسي لاستيراد كميات كبيرة من السلع الزراعية من الخارج خاصة الموالح والخضر وخلافه، وزير الزراعة أكد دعم مصر للمبادرة الروسية المتعلقة بإنشاء تحالف لتجارة الحبوب.

تعزيز التعاون الزراعي

من جانبها، رحَّبت الوزيرة الروسية باللقاء مع "القصير" خاصة أن قطاع الزراعة هو قطاع مهم بالنسبة للبلدين، مشيرة إلى حجم التبادل الزراعي بين البلدين والذي وصل في عام 2023 إلى أكثر من 3 مليارات دولار وانها تامل في زيادته ونموه بالأعوام المقبلة.

وأشارت "اوكسانا" أيضًا إلى أن ضمان الأمن الغذائي المصري لروسيا يعتبر أولوية، حيث اقترحت أهمية وضع خطة استيرادية سنوية من احتياجات الجانب المصري وذلك لضمان تأمينه من الجانب الروسي.

كما أشارت إلى أن روسيا سعيدة بانضمام مصر لدول تجمع البريكس وأن هذه الخطوة سوف تعزز من دور دول تجمع البريكس نظرًا لموقعها الاستراتيجي.

وأشارت إلى اهتمام روسيا بموضوع التبادل العلمي بين البلدين خاصة في مجالات الزراعة والمجال البيطري وان روسيا لديها استعداد لاستقبال الطلاب المصريين بالجامعات المصرية، كما أن روسيا تدعم إيفاد الطلاب الروس إلى مصر في إطار التعاون العلمي الزراعي وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين.

أشارت أيضًا الوزيرة إلى أنها ستعمل على تعزيز وانسياب السلع الزراعية من روسيا خاصة القمح إلى مصر دون أي تعطيل، وأضافت أنه يمكن دعم وجود آلية لتسوية المعاملات المالية.

وفي نهاية الاجتماع، أشار القصير إلى أهمية استمرار التعاون مع الجانب الروسي لضمان تسريع انسحاب شحنات القمح إلى مصر مستقبلًا.