الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير الزراعة يبحث مع نظيرته الروسية تعزيز التعاون المشترك

السيد القصير
السيد القصير

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، "أوكسانا لوت" وزيرة الزراعة بروسيا الاتحادية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري الرابع عشر لوزراء الزراعة لتجمع بريكس بالعاصمة الروسية موسكو، وبحث معها آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وهنَّأ القصير، الوزيرة الروسية لتوليها حقيبة وزارة الزراعة بجمهورية روسيا الاتحادية في مايو الماضي، متمنيًا لها التوفيق متطلعًا للتعاون معها لتعزيز التعاون المصري الروسي في قطاع الزراعة.

كما أشار القصير إلى العلاقات المتميزة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، والتوافق في الرؤي السياسية بالقضايا الإقليمية والدولية، الأمر الذي أدى ترفيع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي بين الدولتين. 

كما أشار القصير أيضًا إلى الدعم الذي قدمته روسيا من أجل انضمام مصر لتجمع البريكس، مضيفًا أن مصر وروسيا بينهما علاقات زراعية متميزة خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية، مشيرًا إلى تطلعه في زيادة حجم وكميات الصادرات الزراعية المصرية إلى الجانب الروسي، حيث أن المنتجات المصرية حاليًا تتميز بجودتها وتنافسيتها عالميًا في ضوء احتياج الجانب الروسي لاستيراد كميات كبيرة من السلع الزراعية من الخارج خاصة الموالح والخضر وخلافه، وزير الزراعة أكد دعم مصر للمبادرة الروسية المتعلقة بإنشاء تحالف لتجارة الحبوب.

تعزيز التعاون الزراعي 

من جانبها، رحَّبت الوزيرة الروسية باللقاء مع "القصير" خاصة أن قطاع الزراعة هو قطاع مهم بالنسبة للبلدين، مشيرة إلى حجم التبادل الزراعي بين البلدين والذي وصل في عام 2023 إلى أكثر من 3 مليارات دولار وانها تامل في زيادته ونموه بالأعوام المقبلة.

وأشارت "اوكسانا" أيضًا إلى أن ضمان الأمن الغذائي المصري لروسيا يعتبر أولوية، حيث اقترحت أهمية وضع خطة استيرادية سنوية من احتياجات الجانب المصري وذلك لضمان تأمينه من الجانب الروسي.

كما أشارت إلى أن روسيا سعيدة بانضمام مصر لدول تجمع البريكس وأن هذه الخطوة سوف تعزز من دور دول تجمع البريكس نظرًا لموقعها الاستراتيجي.

وأشارت إلى اهتمام روسيا بموضوع التبادل العلمي بين البلدين خاصة في مجالات الزراعة والمجال البيطري وان روسيا لديها استعداد لاستقبال الطلاب المصريين بالجامعات المصرية، كما أن روسيا تدعم إيفاد الطلاب الروس إلى مصر في إطار التعاون العلمي الزراعي وتعزيز تبادل الخبرات بين الجانبين.

أشارت أيضًا الوزيرة إلى أنها ستعمل على تعزيز وانسياب السلع الزراعية من روسيا خاصة القمح إلى مصر دون أي تعطيل، وأضافت أنه يمكن دعم وجود آلية لتسوية المعاملات المالية.

وفي نهاية الاجتماع، أشار القصير إلى أهمية استمرار التعاون مع الجانب الروسي لضمان تسريع انسحاب شحنات القمح إلى مصر مستقبلًا.

وزير الزراعة يبحث نظيرته الروسية آفاق التعاون الزراعى

مواد متعلقة

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

ابن القمر

حصاد وزارة العمل.. مصر خارج الملاحظات الدولية لعام 2024.. والحوار الاجتماعي يستكمل مناقشات "قانون العمل"

صُناع وأبطال "صدفة" فى ندوة "الدستور": ناقشنا قضايا مجتمعية جادة فى قالب شعبى

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

الأكثر قراءة

أول ظهور لابنة مفيدة شيحة وعريسها قبل ساعات من عقد قرانهما (صور)

ضبط 38 كيلو مخدرات وأسلحة فى مداهمة لأوكار إجرامية بأسوان ودمياط

ضبط رجل أعمال ومديرة شركته بتهمة النصب على الشباب بالقليوبية

ضبط فرد أمن بتهمة "إطلاق نار في فرح" بالقليوبية

30 نقطة مضللة.. ترامب يفوز بلقب "الكاذب الأكبر" فى مناظرة بايدن

رئيس جهاز دمياط الجديدة: رفع كفاءة منطقة الشاطئ لاستقبال السائحين فى الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل