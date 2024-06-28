الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

معاينه على أرض الواقع.. لجنة لتحديد احتياجات مبادرة "حياة كريمة" بميت غمر

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المرور الميداني للجنة الهيئة الاستشارية  لمعاينة الأماكن المقترح إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز ميت غمر  المرحلة الثانية لتحديد احتياجات القرى من المشروعات في كافة القطاعات والتعرف على المشاكل وكيفية التغلب عليها.

وشدد محافظ الدقهلية، على ضرورة المتابعة للأماكن المقترح إدراجها في مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع واحتياجات القرى من المشروعات في كافة القطاعات وذلك للمطابقة على النماذج المطروحة بمبادرة "حياة كريمة"، لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة.

الأماكن المقترح إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة


وتم معاينة الأماكن المقترح إدراجها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى مركز ميت غمر " المرحلة الثانية" بحضور أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر منسق "حياة كريمة" إيمان قرشي، مقرر ملف حياه كريمة بمركز ومدينة ميت غمر.

وأكدت اللجنة على متابعة قرى الوحدة المحلية بكلا من (صهرجت الكبري - ميت أبو خالد  وتوابعهما)، للبدء في تحديد احتياجات القرى من المشروعات في كافة القطاعات والتعرف على المشاكل وكيفية التغلب عليها وذلك للاستعداد في مبادرة حياة كريمة بقرى مركز ميت غمر.

وتم معاينة الأماكن المقترح إدراجها في المبادرة على أرض الواقع وذلك لمطابقة الأرض على النماذج المطروحة بالمبادرة وذلك بقطاعي الشباب والرياضة الإسعاف.

جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
جانب من المتابعه
أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية مبادرة حياة كريمة ميت غمر

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