الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مخدرات بـ2.7 مليون جنيه خلال حملات مكبرة في القاهرة

مخدرات
مخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة، واتخاذه من "مغسلة سيارات مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة وكرًا لتصنيع وتخزين “مخدر الإستروكس”.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (25 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر البودر- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- مجموعة من أدوات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2،750 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم تصنيع المواد المخدرة تحريات الاجهزة الامنية

مواد متعلقة

سقوط أدمن 3 جروبات واتس آب زعم قدرته على تسريب امتحانات الثانوية

سقوط عصابة بتهمة النصب على المواطنين بالقليوبية

مداهمة أوكار العناصر الإجرامية بـ4 محافظات

رفع 48 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع

تحرير 1285 مخالفة عدم تركيب ملصق إلكتروني

ضبط 585 مخالفة لقائدى دراجات نارية لعدم ارتداء الخوذة

ضبط أدمن صفحة على "فيسبوك" يدّعى تسريب امتحانات الثانوية

ضربة جديدة لمافيا الدولار فى السوق السوداء

الأكثر قراءة

أول ظهور لابنة مفيدة شيحة وعريسها قبل ساعات من عقد قرانهما (صور)

ضبط 38 كيلو مخدرات وأسلحة فى مداهمة لأوكار إجرامية بأسوان ودمياط

ضبط رجل أعمال ومديرة شركته بتهمة النصب على الشباب بالقليوبية

ضبط فرد أمن بتهمة "إطلاق نار في فرح" بالقليوبية

30 نقطة مضللة.. ترامب يفوز بلقب "الكاذب الأكبر" فى مناظرة بايدن

رئيس جهاز دمياط الجديدة: رفع كفاءة منطقة الشاطئ لاستقبال السائحين فى الصيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل