ضبط مخدرات بـ2.7 مليون جنيه خلال حملات مكبرة في القاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم تصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها، فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة، واتخاذه من "مغسلة سيارات مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة وكرًا لتصنيع وتخزين “مخدر الإستروكس”.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (25 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر البودر- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- مجموعة من أدوات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة)، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2،750 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.