"القومي للسينما": فعاليات ثقافية احتفالًا بذكرى "30 يونيو" غدًا

يُنظم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، غدًا السبت، فعاليات ثقافية بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساءً.

ويُعرَض كلاً من فيلم صائد الدبابات للمخرج خيري بشارة، فيلم المحارب أحمد بدوي إخراج عاطف شكري، وفيلم نهاية خط بارليف إخراج عبد القادر التلمساني، وفيلم قناة السويس الجديدة للمخرج سميح منسي.

وعقب عرض الأفلام تُقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي لمناقشة الأفلام مع الجمهور، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور الفعاليات.