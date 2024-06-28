"القاهرة الإخبارية": 8 رؤساء سابقين شغلوا منصب الرئيس الإيرانى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، عبر شاشتها تقريرًا بعنوان: "ثمانية رؤساء سابقين شغلوا منصب الرئيس الإيراني".

وذكر التقرير، أنه منذ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عقب تحطم مروحيته، وأنظار الجميع تتجه إلى الانتخابات الرئاسية المُقبلة للتعرف على من سيخلف رئيسي ويشغل هذا المنصب الذي تولاه 8 رؤساء سابقين.

وأوضح التقرير، أن بداية هذا المنصب كانت عام 1980 مع تنظيم أول انتخابات رئاسية عرفتها طهران بعد تأسيس الجمهورية الإيرانية التي أسفرت عن انتخاب أبوالحسن بني صدر الذي فاز وقتها بنسبة 76% من إجمالي أصوات الناخبين لكنه سرعان ما تم عزله عام 1981 من قبل البرلمان بعد اتهامه بالتحرك ضد رجال الدين في السلطة.

انتخابات إيرانية مبكرة

وأكد التقرير، أن إيران لجأت عقب ذلك إلى تنظيم انتخابات مبكرة أسفرت عن انتخاب محمد علي رجائي الذي لم يبق في السلطة سوى شهر واحد لاغتياله هو ورئيس حكومته، إثر انفجار حقيبة مفخخة خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

وأشار التقرير، إلى أنه أعقب رجائي الرئيس الثالث علي خامنئي الذي يشغل حاليًا منصب المرشد الأعلى الإيراني، حيث تولى السلطة منذ 13 من أكتوبر عام 1981 ولمدة ثمانى سنوات حتى تسلم هاشمي ريفسنجاني منصب رئيس إيران بعد فوزه في انتخابات عام 1989، وحكم مرة أخرى بعد فوزه في الانتخابات عام 1993.

وتابع: "رشح ريفسنجاني نفسه لولاية ثالثة في الانتخابات لكنه خسر في نهاية المطاف أمام منافسه أحمدي نجاد الذي تولى السلطة لولايتين منذ عام 2005 حتى عام 2013، حتى جاء حسن روحاني الذي شغل المنصب أيضًا لولايتين متتاليتين حتى ترك السلطة عام 2021 مفسحًا المجال أمام الرئيس الإيراني الثامن إبراهيم رئيسي الذي تحطمت مروحيته هو ووزير خارجيته أمير عبداللهيان في محافظة أذربيجان الشرقية مايو الماضي".