الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

باحثة سياسية: بيان البيت الأبيض حول صحة "بايدن" بالمناظرة لم يكن فى محله

بايدن
بايدن

قالت مرح البقاعي، الكاتبة والباحثة السياسية، إن بيان البيت الأبيض حول صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المناظرة أمام الرئيس السابق دونالد ترامب لم يكن في محله، وكان يجب أن يتركوا الأمر يجري كما هو، لأن العالم يعرف أن صحته ليست جيدة. 

وأضافت "البقاعي"، خلال مداخلة ببرنامج "صباح جديد"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "ترامب" يتمتع بصحة أفضل، وخسر من وزنه بعدما أخذ بنصيحة مستشاريه، لأن ذلك سيساعده بأن يكون رشيقا أكثر، كما أن حضوره وتركيزه أقوى بكثير رغم تقارب العمر بينهما.

وأوضحت أن الهجرة بشكل اعتباطي أو عشوائي أثرَّت كثيرًا على المواطن الأمريكي، من حيث حظوظه في إيجاد عمل وارتفاع أسعار السكن والمواد الغذائية، بجانب التأمين الاجتماعي الذي يذهب جزء منه للوافدين الجدد وهم غير شرعيين، بالتالي موضوع الهجرة شائك للغاية، ويتم الاتهام فيه من قبل الطرفين، لكن تظل الحدود في عهد "بايدن" سيئة للغاية.

بيان البيت الأبيض صحة الرئيس الأمريكي جو بايدن دونالد ترامب الانتخابات الامريكية المناظرة الرئاسية الأمريكية

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