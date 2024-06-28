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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع درجات الحرارة.. توقعات حالة الطقس غدا السبت 29 يونيو 2024

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا السبت الموافق 29 يونيو 2024، بمحافظات مصر، وذلك مع استمرار الأجواء الحارة، حيث تتراوح ما بين (38 -39) درجة في القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

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حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر وتوقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

وأوضحت أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة، إلى جانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن البلاد على مدار هذا العام، وفى شهر يونيو تحديدًا، كانت قيم درجات الحرارة أغلبها فوق 37 و38 درجة، أى أعلى من المعدلات، نتيجة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

حالة الطقس غدًا السبت 29 يونيو

يسود الطقس أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون مائلا للحرارة رطبا ليلًا على أغلب الأنحاء، مع نشاط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حتى يوم الثلاثاء 2 يوليو.

السبت 29 يونيو:-

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 37 درجة والمحسوسة 39 درجة.
  • السواحل الشمالية العظمى 31 درجة والمحسوسة 34 درجة.
  • جنوب سيناء العظمى 40 درجة والمحسوسة 43 درجة.
  • شمال الصعيد العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة.
  • جنوب الصعيد العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة.

حالة الطقس اليوم الجمعة

وتشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، وسط نشاط ملحوظ للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس اليوم، يكون شديد الحرارة رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب الانحاء.

نسب الرطوبة المتوقعة

أما عن متوسط نسب الرطوبة المتوقعة، خلال الفترة الحالية، كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري 80% ليلا ونهارا 27%
  • السواحل الشمالية 90% ليلا ونهارا 45%
  • جنوب سيناء 60% ليلا ونهارا 25%
  • شمال الصعيد 65% نهارا و25%
  • جنوب الصعيد 35% وليلا 20%
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