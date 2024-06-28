ضبط 40 ألف لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

نفَّذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة محمد عبدالعال، وكيل وزارة التموين، حملة تموينية مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط كمية قدرها 40000 لتر سولار، قامت إحدى محطات خدمة تمويل السيارات بالتصرف فيها عن طريق بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد مديرى الجمعيات الزراعية بالتصرف في 4.200 طن من السماد المدعم بغرض بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط كمية قدرها 1000 لتر سولار تم تجميعها بأحد العهد غير المُرخصة، وذلك لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم تحرير محضر لصاحب محل سوبرماركت، وذلك لعرض بالمحل سلع غذائية منتهية الصلاحية والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لصاحب محل سوبر ماركت، وذلك لعرض بالمحل سجائر مجهولة المصدر والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر لخريج توزيع الغاز وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار بالسيارة التي يقوم بتوزيع الغاز عليها للجمهور، وتحرير عدد 3 محضر لأصحاب محلات سوبرماركت، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحل بأى وسيلة من وسائل الإعلام القانونية، حيث تم عرض المحاضر على النيابة العامة بأبوحمص وتستمر الحملات التموينية ليلًا ونهارًا، وذلك لضبط الأسعار ومحاربة الخارجين عن القانون.