إلى أين وصلنا قي ملف المصريين بالخارج؟.. دبلوماسي سابق يُجيب

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه في واقع الأمر الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف المصريين في الخارج سواء كان في إطار الجاليات المصرية الموجودة في الخارج، أو العاملين في الخارج وخاصة في منطقة الخليج، فضلًا عن المصريين المتواجدين بشكل دائم في إطار الهجرة أو الإقامة الدائمة.

وأضاف حليمة، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز": “لا شك أن هناك اهتمام كبير بالمصريين في هذا الإطار، وربطهم بوطنهم من خلال المجال الثقافي والاجتماعي والسياسي، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تعد أحد البنود الأساسية في ميزانية الدولة، وبالتالي هذا يعكس إسهامات المصريين في دعم الاقتصاد المصري وتطوير الحياة الاجتماعية في مصر بصفة عامة”.

وزارة الهجرة تقوم بدور حيوي وفعال

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن وزارة الهجرة تقوم بدور حيوي وفعال والذي يظهر جاليًا في الربط بين المصريين المقيميين في الخارج بكافة أنشطتهم وإسهاماتهم بوطنهم الأم مصر.

وتابع: “هناك مقترحات كثيرة طرحت لموضوعات الإعفاءات الخاصة بالسيارات، وتمليك الوحدات، والإسهام في بناء وتطوير القطاع العمراني، مؤكدًا أن هذا الأمر هام من خلال إمكانية وجود مشروعات يشارك بها رجال الأعمال المصريين الموجودين بالخارج، وبالتالي هذه المبادرات تمثل خطوات إيجابية وبناءة للربط بينهم وبين وطنهم”.