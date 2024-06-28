10 معلومات عن محمد باقر قاليباف المرشح الأكثر حظا للرئاسة الإيرانية

بدأ الإيرانيون التصويت لاختيار رئيس جديد للبلاد، اليوم، وفتحت مراكز الاقتراع للرئاسة الإيرانية في جميع أنحاء إيران في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي، وستستمر في استقبال الناخبين لمدة عشر ساعات، ومع ذلك يجوز لوزارة الداخلية تمديد فترة الانتخابات إذا لزم الأمر.

والمرشحين الأربعة 3 منهم محسوبون على التيار المتشدد وهم سعيد جليلي، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، والإصلاحي مسعود بيزشكيان، وكان اثنان من المرشحين قد انسحبا من السباق بشكل مفاجئ ليل الأربعاء- الخميس، هما أمير حسين غازي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني.

من هو محمد باقر قاليباف؟

يبلغ محمد باقر قاليباف من العمر 62 عاما، ويعتبر أحد أشهر السياسيين الإيرانيين.

ولد قاليباف في 23 سبتمبر 1961 قرب مدينة مشهد.

ترأس البرلمان الإيراني منذ 2020 وأعيد انتخابه في منصبه مؤخرا بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في مارس.

شغل منصب رئيس البلدية السابق لطهران منذ 2005وحتي 2017، وترشح ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية.

كما خدم قاليباف في الحرس الثوري الإيراني.

عام 1997، عينه المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي قائدا للقوات الجوية في الحرس الثوري.

عام 2000 تم تعيينه قائدا للقوات الأمنية.

أصدر قاليباف قرارا باستخدام الرصاص الحي ضد الطلاب في عام 2003 أثناء خدمته كقائد للشرطة في البلاد.

استقال قاليباف عام 2005 من الحرس الثوري من أجل الترشح للرئاسة.

وبعد فشل حملته الانتخابية تولى منصب رئيس بلدية طهران بدعم من الزعيم الأعلى وبقي في المنصب لمدة 12 عاما.

عدد الناخبين المؤهلين للمشاركة في التصويت

ووفقًا للبيانات الرسمية فإنه يمكن لأكثر من 61450000 ناخب إيراني مؤهل للمشاركة في الانتخابات المستمرة داخل البلاد والخارج. والأفراد المولودون في أو قبل 28 يونيو 2006، مؤهلون للتصويت.

وتم إنشاء حوالي 59000 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أكثر من 15000 مركز متنقل، بالإضافة إلى ما مجموعه 340 مركز اقتراع في 100 دولة لتمكين المغتربين الإيرانيين من المشاركة في الانتخابات، التي تعقد داخليًا تحت حماية الشرطة وفيلق حراس الثورة الإسلامية (IRGC).