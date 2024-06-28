الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فصائل فلسطينية: فجرنا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية بحى الشجاعية

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنها فجرت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية وأسقطت عددًا من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح شرق الشجاعية بمدينة غزة شمال القطاع؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مع استمرار توغلها بالحي لليوم الثاني.

كما أفادت مصادر طبية، نقلت عنها "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 40 بنيران قوات الاحتلال في المواصي غربي رفح الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية المقاومة الفلسطينية آلية عسكرية عبوة أرضية الاحتلال الشجاعية غزة

مواد متعلقة

المشرف على متحف عواصم مصر: منف عاصمة توحيد الحضارة المصرية وبدأ معها التاريخ

آبل تخطط للاستغناء عن 50% من موظفيها واستبدالهم بالآلات.. خبير تكنولوجيا يوضح

مجيد بودن: نيويورك لم تتخذ الإجراءات المناسبة للخروج من أزمة الزحام

ترقب كبير فى الشارع الأمريكى بسبب مناظرة بايدن وترامب.. توفيق حميد يُحلل

"الدولية لدعم فلسطين": أهالى غزة يعيشون فصول جريمة إبادة جماعية متواصلة

باحث: هناك خلافات في الداخل الإسرائيلي بشأن ملف إدارة الحرب بغزة

خبير شئون أوروبية: نتنياهو أضعف كيانه وسلطته داخل الجيش والشارع الإسرائيلى

البشتاوى: هناك شرخ واضح داخل المجتمع والنظام السياسى لم نشهده منذ تأسيس إسرائيل

الأكثر قراءة

أول ظهور لابنة مفيدة شيحة وعريسها قبل ساعات من عقد قرانهما (صور)

ضبط 38 كيلو مخدرات وأسلحة فى مداهمة لأوكار إجرامية بأسوان ودمياط

ضبط رجل أعمال ومديرة شركته بتهمة النصب على الشباب بالقليوبية

30 نقطة مضللة.. ترامب يفوز بلقب "الكاذب الأكبر" فى مناظرة بايدن

ضبط فرد أمن بتهمة "إطلاق نار في فرح" بالقليوبية

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل