فصائل فلسطينية: فجرنا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية بحى الشجاعية

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، أنها فجرت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية وأسقطت عددًا من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل وجريح شرق الشجاعية بمدينة غزة شمال القطاع؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مع استمرار توغلها بالحي لليوم الثاني.

كما أفادت مصادر طبية، نقلت عنها "القاهرة الإخبارية"، باستشهاد 11 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 40 بنيران قوات الاحتلال في المواصي غربي رفح الفلسطينية.