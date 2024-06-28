الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بضائع بـ13.7 مليار دولار وصلت الموانئ المصرية منذ أول مايو

الموانئ
الموانئ

أعلن المرصد الإعلامي الجمركي عن أن بضائع بقيمة 13.7 مليار دولار وصلت الموانئ منذ الأول من مايو الماضي حتى الآن، فيما بلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها 12 مليار دولار، بما فيها سلع استراتيجية بـ3.4 مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ5.4 مليار دولار، وأكثر من 39 ألف سيارة مستوردة بنحو 364 مليون دولار.

وقال المرصد، في بيان اليوم الجمعة، إنه تابع بمزيد من الاهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بما يُخالف الحقيقة والواقع جملةً وتفصيلًا، مشددًا على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف «السيستم» كما ادّعى البعض.

وأشار إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة فى ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما تلاحظ أن البعض يُسجل فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات «ACID» أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد، بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.

ودعا المرصد الإعلامي الجمركي، وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا للحصول على المعلومات من المصادر المختصة، وتحرى الدقة والموضوعية منعًا لإثارة البلبلة وتجنبًا للمساءلة القانونية.

المرصد الإعلامي الجمركي الموانئ سلع استراتيجية مستلزمات إنتاج التواصل الاجتماعي

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المرصد الإعلامى الجمركى: منظومة تسجيل الشحنات "ACI" مستقرة وتعمل بانتظام

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