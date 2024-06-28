الجمعة 28 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عمليات التجارة" البريطانى يعلن عن "حادث" بحرى على سواحل اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، في مذكرة استشارية، اليوم الجمعة، عن تلقيه بلاغا بوقوع حادث "على مقربة" من سفينة تجارية على بعد 150 ميلًا بحريًا شمال غرب مدينة الحديدة الساحلية باليمن.

ونشر المركز على موقع "إكس": "إن الربان أبلغ عن إطلاق 5 صواريخ، وهبطت جميعها على مقربة من السفينة. ولم تبلغ السفينة عن أي أضرار وهي تتجه شمالًا. وتقوم السلطات بالتحقيق".

وكإجراء احترازي، نصح المركز البريطاني جميع السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".

وكانت تقارير غربية قد تداولت أمس، الخميس، أن سفينة كانت مسافرة عبر البحر الأحمر في نفس اليوم أبلغت عن تعرضها لهجوم من المحتمل أن يكون قد نفذه الحوثيون في اليمن، وهو الأحدث في الحملة التي تستهدف الشحن خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني.

وأصدرت السفينة اتصالا لاسلكيا قبالة ساحل مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون قائلة: "إنها تعرضت للقصف"، حسبما ذكرت شركة أمبري الأمنية الخاصة لأول مرة. 

وقالت أمبري: إن "سفينة حربية في المنطقة كانت ترد على الهجوم". 

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، مساء أمس الخميس، إن الجماعة اليمنية استهدفت السفينة "سيجوي" في البحر الأحمر بزورق مُسيّر وعدد من الصواريخ والطائرات المُسيّرة، حسب وكالة "رويترز".

txt

مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين على السفن التجارية

أكثر من 60 سفينة تعرضت لهجوم من الحوثيين فى البحر الأحمر منذ نوفمبر

واستهدف الحوثيون أكثر من 60 سفينة بإطلاق الصواريخ والطائرات دون طيار في حملتهم التي أسفرت عن مقتل أربعة بحارة، كما استولوا على سفينة واحدة وأغرقوا سفينتين منذ نوفمبر. 

وتقود الولايات المتحدة حملة غارات جوية ضد الحوثيين منذ يناير، حيث أدت سلسلة من الضربات في 30 مايو إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا وإصابة 42 آخرين.

ويصر الحوثيون على أن هجماتهم تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة أو بريطانيا. ومع ذلك، فإن العديد من السفن التي تعرضت للهجوم ليس لها أي علاقة بالحرب بين إسرائيل وحماس، بما في ذلك بعض السفن المتجهة إلى إيران، وفق التقارير الغربية.

وفي وقت متأخر من يوم الثلاثاء، قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع: إن الجماعة مسئولة عن هجوم يوم الإثنين على سفينة الحاويات التي ترفع العلم الليبيري وتديرها اليونان MSC Sarah V.

وفي يوم الأربعاء، أعلن الحوثيون عن أنهم استخدموا صاروخًا باليستيًا جديدًا تفوق سرعته سرعة الصوت في الهجوم، الذي استهدف سفينة أبعد بعيدًا عن جميع الهجمات السابقة التي شنوها في خليج عدن تقريبًا.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، أيضًا، إنها دمرت موقع رادار للحوثيين. ويشتبه في أن الحوثيين نفذوا هجومًا آخر يوم الأربعاء في خليج عدن، رغم أنهم لم يعلنوا عنه بعد.

مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة سفينة تجارية مدينة الحديدة اليمن إطلاق 5 صواريخ حادث هجوم الحوثيون

الأكثر قراءة

أول ظهور لابنة مفيدة شيحة وعريسها قبل ساعات من عقد قرانهما (صور)

ضبط فرد أمن بتهمة "إطلاق نار في فرح" بالقليوبية

رئيس جهاز دمياط الجديدة: رفع كفاءة منطقة الشاطئ لاستقبال السائحين فى الصيف

92 مخالفة تموينية في المخابز والأسواق بالدقهلية

بضائع بـ13.7 مليار دولار وصلت الموانئ المصرية منذ أول مايو

ضبط 38 كيلو مخدرات وأسلحة فى مداهمة لأوكار إجرامية بأسوان ودمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

حل أزمة انقطاع الكهرباء

نرمين يسر

واتش إت.. تجربة المشاهدة الممتعة

د هند جاد

30 يونيو.. ضحك ولعب وجد وحب

د. محمد عفيفي

مائة شخصية قبطية

ماجد حبته

قفزة جديدة لجامعة القاهرة

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

صور

تداعيات صراعات القرن الأفريقي على الأمن الإقليمي في جلسة نقاشية

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى وبلجيكا يتعاونان لتوصيل الإمدادات الإنسانية لغزة

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل