ضبط فرد أمن بتهمة "إطلاق نار في فرح" بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حقيقة تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" يظهر أحد الأشخاص وهو يطلق أعيرة نارية من بندقية آلية في شبرا الخيمة.

بالفحص تبين أن المتهم فرد أمن إداري وكان يطلق أعيرة نارية في حفل عرس وتم ضبطه والسلاح، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بدائرة شبرا الخيمة قسم ثاني ونجحت الأجهزة فى تحديد المتهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة “بندقية آلية” وعدد من الطلقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإطلاق الأعيرة النارية ابتهاجًا بحفل عرس أحد أقاربه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان أصيب 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بدراجة بخارية أمام مزلقان بلتان في القليوبية، تجاه محافظة القاهرة،ـ وتم نقل المصابين إلى مستشفى قها التخصصى للعلاج واتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بدراجة نارية، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص ونقلهم إلى المستشفى للعلاج.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف العميد محمد البطوطي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، وتبين من المعاينة الأولية إصابة “محمد. ع. م 24 سنة”، “محمد. ع. ع 21 سنة”، “أحمد. م. م 22 سنة” مقيمين بمدينة طوخ، وتم نقلهم إلى المستشفى وتم رفع آثار تلفيات الحادث إلى جانبى الطريق لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.