الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا باسيليوس يترأس افتتاح المركز الثقافي الكاثوليكي بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، افتتاح المركز الثقافي الكاثوليكي، بكنيسة القيامة، بالمنيا الجديدة.

جاء ذلك بمشاركة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، ومسؤول دار القديس چيروم للتكوين والدراسات الكتابية، و الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، والأب أنطون فؤاد، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، والمفكرين، والمثقفين، وأصحاب القلم.

الثقافة تنير الفكر وتبني الشعوب

وفي كلمته، رحب الأنبا باسيليوس بالأنبا توماس، مؤكدًا أن الثقافة تنير الفكر، وتبني الشعوب، ثم ألقى الأنبا توماس محاضرة ندوة الافتتاح بعنوان "هذه عظم من عظامي ولحم من لحمي".

كذلك، افتتح صاحبا النيافة المعرض الفني لشباب الكنيسة، مشجعين إياهم على الاستمرارية، والإبداع، وتنمية مواهبهم، لخدمة الكنيسة، والإيبارشية.

المركز الثقافي الكاثوليكي بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة

جدير بالذكر أن المركز الثقافي الكاثوليكي، بكنيسة القيامة، بالمنيا الجديدة يحتوي على (المكتبة العامة - الندوات الثقافية العامة - الصالون الثقافي - الأنشطة الفنية - نادي السينما - الدورات التدريبية المتنوعة).

  في سياق آخر، كان الأنبا باسيليوس فوزي، قد استقبل الأب طوني الساليزياني، مسؤول معهد دون بوسكو، بالإسكندرية، والوفد المرافق له، وذلك بمقر المطرانية.

تضمن اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الإيبارشية، والرهبنة الساليزيانية، لخدمة الإيبارشية، كما التقى نيافة المطران، والآباء الساليزيان، مجموعة خدام دون بوسكو، بكاتدرائية يسوع الملك، بالمنيا بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية.

وقدم الأنبا باسيليوس كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، مشيرًا إلى ضرورة المواظبة على الصلاة.

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