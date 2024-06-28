الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأنبا باخوم يشهد اللقاء السادس من "مذكرات آدم" بكنيسة السيدة العذراء بالإسكندرية

الانبا باخوم
الانبا باخوم

 اجتمع نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بشباب الإيبارشية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء، بغيط العنب، بالإسكندرية، في إطار اللقاء السادس من السلسلة الثالثة من اجتماعات الشباب وأبونا المطران "مذكرات آدم".

حضر اللقاء القمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب ميشيل شفيق، راعي الكنيسة، والأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية، والشماس أشرف حمدي.

وألقى نيافة الأنبا باخوم تأملاه حول "الخبز والحجر"، قائلًا: ليس كل خبز نأكل منه، لأن الحياة المسيحية هي الوليمة الحية لنا"، واختتم الأب المطران اللقاء ببركة القربان المقدس، وتلاوة الصلاة، الخاصة به.

 الأنبا إبراهيم إسحق يوقع عقود شراء مدرسة جديدة بالإيبارشية البطريركية

وكان قد وقع، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، عقود شراء مدرسة جديدة بالإيبارشية البطريركية.

حضر توقيع العقود نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والعاملين بالمدرسة.

وجاءت المدرسة تحت اسم الأهداف الخاصة، لتنضم إلى سلسلة مدارس سان جورج، بمصر الجديدة، ومدينة نصر، وجيرار، وسان ميشيل، والرحمة، بالإسكندرية.

وستخدم المدرسة الطلبة والطالبات، الراغبين في الدراسة من مرحلة حضانة، وحتى الصف الثالث الإعدادي، وذلك في إطار رغبة الإيبارشية البطريركية في غرس قيم التربية الصحيحة والثقافة والعلوم في نفوس أبنائها وبناتها.

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