الجمعة 28 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

92 مخالفة تموينية في المخابز والأسواق بالدقهلية

جانب من الحمله
جانب من الحمله

أعلن السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن ضبط 92 مخالفة تموينية متنوعة في المخابز والأسواق في نطاق المحافظة، حيث تم المرور على 200 مخبز؛ للتأكد من الالتزام بالقرارات والمنشورات الصادرة من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

تفاصيل الحملات 

وتم تكليف حملات من الرقابة التموينية، البيوع التجارية، والرقابة التجارية، والإدارات التابعة للمديرية ناحية: ( شربين، بندر المنصورة، دكرنس، أجا، مركز ميت غمر، منية النصر)، وبناءً على التقرير المعروض تم تحرير 51 مخالفة في الرقابة على المخابز، و41 في الرقابة على الأسواق، وبيانها كالآتي:

فى المخابز: 12 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و22 محضر نقص وزن ما بين (8 - 25) جم، 8 محاضر عدم وجود سجل تفتيش، و5 محاضر تصرف في دقيق بقيمة 125 شيكارة، 2 محضر توقف عن الإنتاج، محضر عدم إعطاء بون صرف، ومحضر عدم وجود قائمة بيانات.

وفي الأسواق: 29 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و5 محضر عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي (سجائر)، و2 محضر عدم إعلان عن أسعار المقررات التموينية (تاجر تمويني)، ومحضر تجميع سلع مدعمة (مواد بترولية)، ومحضر تجميع سلع تموينية بقيمة 1845 جنيهًا.

وتم ضبط 840 لتر بنزين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك في إطار خطة المرور اليومي، وضبط الأسواق، والرقابة على الأسعار في السلع الاستراتيجية؛ تنفيذًا للقرار رقم 5000 لسنة 2023 والقرار رقم 200 لسنة 2023، بناءً على تعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف السيد دايرة، وكيل التموين بالدقهلية، وعلي حسن، وكيل المديرية، ومتابعة محمد زغلول، مدير عام الرقابة، والدكتورة شيماء الهندي، مدير عام شئون التجارة.

السيد دايره وكيل وزارة التموين وزارة التموين الدقهلية الرقابة التموينية

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