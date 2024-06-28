حل أزمة انقطاع الكهرباء

تابعت عن كثب قناة "إكسترا نيوز" وهي تبث لقاءات من شوارع مصر في مدن مختلفة تحمل شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء بمدد تجاوزت ثلاث ساعات متواصلة.. وبمنتهي الشفافية للمرة الأولى علي شاشات التلفاز تابعت شكواهم ومطالبهم في هذه الأيام ذات درجات الحرارة العالية بصورة غير طبيعية بمتوسط ٤٠ درجة مئوية يوميا.. مواطنة من أسوان تناشد السيد الرئيس باستثناء مدينتها من جدول تخفيف الأحمال لأن درجة الحرارة عندهم تجاوزت الخمسين درجة مئوية.. مواطن آخر في الثمانين من عمره يشكو الهبوط الشديد وتعطل المراوح بانقطاع الكهرباء.. سيدة منزل تشكو فساد الأطعمة في الثلاجات رغم غلاء اللحوم والدواجن.. طلبة وطالبات في الثانوية العامة يصرخون من عدم قدرتهم علي مراجعة دروسهم في الحر والظلام.

الأمثلة كثيرة وصارخة ليس علي مستوي المواطن العادي فقط، بل علي مستويات أكبر في المصانع والشركات وهناجر تربية الدواجن والعجول، ما يؤثر علي الإنتاج والتصدير وكل مستلزمات الاقتصاد ويرفع أسعار كل السلع الغذائية الرئيسية.

وبمتابعة القناة استمعت إلى المؤتمر الصحفي للدكتور مهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الذي أسهب في شرح المشكلة وأسبابها وطرق حلها بأسرع ما يمكن.

أشار سيادته إلى أن هناك توجيهات رئاسية بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.

أفاد سيادته بعقده اجتماعات مكثفة مع كل من وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر المرقبي، والبترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي ورئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس ياسين محمد وعدد من مسئولي الجهات المعنية. وبالتنسيق مع البنك المركزي تم تدبير مليار دولار لشراء ٣٠٠ ألف طن مازوت ستحل المشكلة تماما بمجرد وصولها (علي دفعات).

الخطه التي أكد عليها سيادته أن جدول تخفيف الأحمال لمدة ثلاث ساعات سيستمر فقط حتي نهاية يونيو.. ويعود الانقطاع يوميا لمدة ساعتين حتي الأسبوع الثالث من يوليو لينتهي بعد هذا التاريخ انقطاع الكهرباء تماما عن البلاد.

ونوه سيادته بضرورة ترشيد الاستهلاك وإغلاق المحال التجارية في موعد أقصاه العاشرة مساء.

ولله التوفيق